La storia tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti è finita, e su questo non ci sono dubbi, vista l’ufficializzazione dei due a riguardo. Ciò che invece rimane ancora avvolto dal mistero è il presunto nuovo amore nato tra la modella 31enne e il rampollo Charley Vezza.

È sbocciato o no l’amore tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza?

Per Alberto Dandolo non ci sono dubbi: Marica Pellegrinelli, chiusa la storia d’amore con Eros Ramazzotti, starebbe già con un altro uomo. Il nuovo fidanzato della modella bergamasca sarebbe un giovane imprenditore piemontese, Charley Vezza. Il giornalista, aveva rivelato la notizia tramite la sua pagina Instagram già all’inizi di luglio.

Nessuno dei due ha confermato la notizia della frequentazione, ma il gossip corre veloce e il presunto flirt è sulla bocca di tutti. Dagospia gli ha dedicato poche righe: “Anche se Marica Pellegrinelli indossa un cappello per passare inosservata” – si legge su un articolo di ieri – “non restano inosservati i suoi ingressi, diurni e notturni, nella centralissima casa milanese di Charley Vezza, artista, imprenditore e designer, ufficialmente nuovo compagno dell’ex di Eros Ramazzotti“.

Il video di Eros Ramazzotti per difendere l’ex moglie

Dopo l’addio tra il cantante e la modella, i fan della coppia si sono scagliati duramente sulle pagine social della Pellegrinelli.

Dopo l’annuncio della fine della loro storia, l’ex moglie di Ramazzotti ha pubblicato un post che nulla aveva a che vedere con il matrimonio appena finito. Nonostante la foto e la didascalia parlassero d’altro i suoi follower e quelli di Eros hanno pesantemente insultato la 31enne accusandola per la separazione. Così, in sua difesa è intervenuto proprio l’ex marito che, su Instagram, ha pubblicato un video in cui dice: “Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana e volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate.

È una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci“. Ha, inoltre, aggiunto: “Tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma. Una donna fantastica, non arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato“.

A proposito di questo video Dandolo ha scritto sulla sua pagina Instagram: “Eros dice che Marica è una madre esemplare, non è una arrampicatrice sociale e che non bisogna credere ai bassi pettegolezzi di questi giorni. Non smentisce però le voci relative alla relazione di Marica con Charlie Vezza e quindi non scioglie i dubbi sul di lei tradimento“. E ha concluso: “Apprezzo però la difesa alla madre dei suoi figli dalle gratuite offese a lei rivolte in queste ore“.

Gli amici e i fan a sostegno di Eros

Lo stesso giornalista, sul settimanale Oggi ha scritto che visto il brutto periodo che sta passando, Eros Ramazzotti si è buttato a capofitto nel lavoro. Si legge: “Il suo tour sta riscuotendo un grande successo di pubblico: i fan gli stanno dimostrando affetto e vicinanza“. Inoltre: “Si mormora che a suo sostegno sia accorso anche Roger Garth, 39, opinionista fisso dei programmi Mediaset“. Garth, grande amico del cantante da molto tempo, a quanto riporta Dandolo “avrebbe deciso di non lasciarlo solo in questo periodo così faticoso“.

