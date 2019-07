Non solo Eros Ramazzotti, il primo ad essere toccato da questa vicenda, ma anche la figlia Aurora ha voluto spendere qualche parola a favore di Marica Pellegrinelli, l’ormai ex moglie del padre.

Eros Ramazzotti, post rottura difende la Pellegrinelli

Un periodo particolarmente difficile per Eros Ramazzotti che fortunatamente ha modo di pensare ad altro cantando al suo pubblico dai palchi più famosi d’Italia, in giro per il tour di Vita ce n’è. Giusto qualche giorno fa il cantante aveva voluto parlare pubblicamente in difesa dell’ormai ex moglie, Marica Pellegrinelli dalla quale si è recentemente allontanato. “Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice sociale come qualcuno ha sottolineato“, aveva chiosato Eros su Instagram, mettendo a tacere le malelingue che in questi giorni si sono sbizzarrite sul conto della sua ex.

Anche Aurora difende Marica

La notizia della rottura della loro relazione è stata un fulmine a ciel sereno che il pubblico non ha digerito ma che non autorizza ugualmente a proferire parola sulle parti in causa. Molti si sono accaniti sulla Pellegrinelli infatti soprattutto alla luce di alcuni gossip che l’avrebbero descritta come già fidanzata con un altro uomo.

Ora nella questione mette becco anche la figlia di Eros, Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker, da sempre particolarmente legata a Marica Pellegrinelli ha voluto difenderla a spada tratta parlando a The Post Internazionale: “È una grande donna e una madre straordinaria“, la difende Aurora che in questi 10 anni ha sempre vissuto felice insieme alla compagna del padre e soprattutto, non si merita alcun genere di insulto sia circolato in questi giorni sui social.

Tutto tace in casa Pellegrinelli

Intanto Marica Pellegrinelli, in tutto questo, tace. Anche di fronte alle accuse e agli insulti più spregevoli la Pellegrinelli ha optato per il silenzio, desiderosa di mantenere nella sua sfera personale i suoi affetti e le sue emozioni. E proprio la Pellegrinelli ha dovuto specificare a forza, in queste ore, che non era un insulto né una provocazione rivolta a Sara Daniele, grande amica di Aurora, la frase “ti saluto per educazione“, apparsa nelle storie Instagram e in cui proprio la Daniele era taggata. Si tratta infatti di una citazione della Daniele stessa dunque, anche in questo caso, non c’è nulla di malefico su cui vociferare.

*immagine in evidenza: Aurora Ramazzotti ed Eros Ramazzotti. Fonte/Instagram Aurora Ramazzotti (dimensioni modificate)