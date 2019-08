Nonostante la fine del loro matrimonio, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sembrano rimasti in ottimi rapporti. Ieri sera, pare che la sua ex moglie sia stata presente al suo concerto al Teatro Antico di Taormina. Nulla di confermato, ma dalle Instagram stories della modella bresciana si potrebbe riconoscere la stessa ambientazione del concerto del suo ex marito.

Marica Pellegrinelli al concerto di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti si è esibito sia il 3 che il 4 agosto al Teatro Antico di Taormina. La sua musica è stata quindi protagonista della bellissima location, riconoscibile per la sua particolarità e immortalata in un post dal cantante e in diverse Instagram stories.

Ma l’artista pare non sia stato il solo a condividere degli stralci della sua esibizione. Infatti, la sua ex moglie Marica Pellegrinelli ha condiviso una Instagram stories dove sembra intravedersi e riconoscersi l’inconfondibile location, anche se la voce di chi canta non sembra affatto quella del cantante. Insomma, la cosa sembra assumere le caratteristiche di un mistero: Marica Pellegrinelli è andata al concerto di Eros Ramazzotti oppure no?

Instagram stories di Marica Pelelgrinelli

La fine dell’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Ad annunciare la fine del loro matrimonio pubblicamente sono stati sia Eros Ramazzotti che Marica Pellegrinelli ai microfoni di Ansa.

Pare che il motivo della rottura, almeno stando a quanto rivelato da Oggi, sia da ricondurre al fatto che la modella bresciana avrebbe iniziato una storia d’amore con Charley Vezza, anche se, secondo il giornale di gossip, non ci sarebbe stato alcun tradimento da parte della modella al cantante che sembra non abbia fatto mistero dei suoi sentimenti.

In ogni caso, qualsiasi sia il motivo della rottura ipotizzato, solo una ventina di giorni fa Eros Ramazzotti aveva difeso in un video Marica Pellegrinelli dagli attacchi di chi l’avrebbe dipinta come un’arrampicatrice, evidenziando come da diverso tempo tra i due tirasse aria di crisi e che quindi avrebbero deciso di interrompere la propria relazione per questa ragione.