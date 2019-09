Si chiude una porta, si apre un portone? Sembra che ci sia di nuovo il sole nella vita sentimentale di Marica Pellegrinelli. Dopo la rottura con Eros Ramazzotti, con il quale la modella ha avuto una storia di 10 anni, un matrimonio e due figli, ora nel cuore della bella Marica pare esserci Charley Vezza, imprenditore torinese.

Non si tratterebbe di un semplice flirt: parola di Dandolo, voce di Dagospia. I due sembra siano molto innamorati e si avvicinerebbe il progetto di una convivenza e di un prossimo futuro ricco di pargoli: se, infatti, Marica ha già due figli (Gabrio Tullio e Raffaella Maria), Charley Vezza non ha figli.

Chi è Charley Vezza

Bello e tenebroso, Charley Vezza è un imprenditore torinese proprietario del marchio torinese Gufram. Pare che a Marica Pellegrinelli piacciano gli uomini con estro creativo: dopo un cantautore del calibro di Ramazzotti si è trovata al fianco di un uomo dallo spiccato talento per il design. I due erano apparsi insieme su Chi che ne va immortalato un bacio.

Se i maligni mormorano che la relazione Pellegrinelli-Vezza sia cominciata quando il matrimonio con Ramazzotti era ancora in piedi. In realtà, il clima sereno e di condivisione che ancora regna tra i due fa pensare che non ci siano rancori e si può dubitare dunque che ci sia odore di adulterio.

Una mamma preoccupata?

A dare qualche informazioni in più sulla neo coppia è un’insospettabile, ovvero Massimo Boldi, che secondo alcune fonti avrebbe detto: “Charley e Marica si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione”. Boldi pare sia amico della madre dell’imprenditore, che però non sarebbe stata del tutto rassicurata dalle scelte del figlio: “Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley.

Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire”.