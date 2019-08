Prima le voci, i più dubbiosi sospetti, poi la dichiarazione di Massimo Boldi, e infine la conferma ora, con un bacio. Il presunto flirt tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza non è più solo presunto e nemmeno più un pettegolezzo ma realtà nonché la definitiva conferma che tra la Pellegrinelli e Ramazzotti la questione è chiusa e archiviata.

Pellegrinelli e Vezza: il flirt è confermato

Dopo 10 anni di matrimonio Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono detti addio con gran clamore del pubblico, colto del tutto di sorpresa dalla rottura. Si vociferava già da mesi che la Pellegrinelli potesse intanto aver voltato pagina con un altro uomo, un imprenditore: Charley Vezza.

Sospetti del tutto fondati alla luce dello scatto diffuso dal settimanale Chi.

Scatta il primo bacio pubblico

Un bacio focoso che toglie di mezzo qualsiasi dubbio o reticenza a credere che Marica Pellegrinelli non abbia un nuovo flirt in corso. Sarebbe forse il caso di dire, di fronte alla foto, nemmeno più flirt ma passare direttamente a “nuova storia d’amore”. La Pellegrinelli dopo essere stata avvistata qualche giorno fa in quel di Ibiza con Vezza, è stato colta ora intenta a scambiarsi un tenero bacio con l’imprenditore. E anche i baci arrivano dall’isola del divertimento spagnola.

Trovano dunque conferma con questo scatto tutti i sospetti aizzati anche da Massimo Boldi. Non più di una settimana fa infatti venivano alla luce le dichiarazioni dell’attore, amico intimo della madre di Charley Vezza.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza in prima pagina. Fonte/Chi

Il timore della madre di Vezza

Restano ancora da passare al vaglio le presunte parole che avrebbe speso proprio la madre di Vezza riguardo la storia d’amore del figlio. Secondo quanto diffuso in precedenza, la madre di Vezza non sarebbe stata particolarmente felice del flirt. O meglio, la madre dell’imprenditore piemontese avrebbe svelato di temere tutta la notorietà cui potrebbe uscirne vittima il figlio, sicuramente non abitudinario ai riflettori e una storia con una modella potrebbe sicuramente minare la sua riservatezza.

*immagine in alto: Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Fonte/Chi (dimensioni modificate)