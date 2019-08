Sono sempre più insistenti le voci che ricamano attorno all’ancora presunto, seppur molto chiacchierato, flirt tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Lei, fresca di separazione dopo 10 anni di matrimonio con Eros Ramazzotti, lui noto imprenditore: la bomba era già stata lanciata in precedenza e ora sembra filtrare qualche conferma in più da una voce fuori dal coro, quella dell’attore Massimo Boldi.

Pellegrinelli e Vezza, la conferma di Boldi

Boldi, caro amico della madre di Charley Vezza, sembra avere la risposta alla perpetua domanda: Marica Pellegrinelli ha un altro uomo? La risposta sembra essere sempre più “sì”. E pare che quell’uomo sia già stato reso noto in precedenza: si tratterebbe infatti di Vezza, già spacciato dall’affilata penna di Dandolo come il nuovo flirt della Pellegrinelli.

La verità che manca sapere però, è se Vezza possa essere stata in precedenza la causa che ha provocato la definitiva rottura tra la Pellegrinelli e Ramazzotti o se sia stato un flirt nato postumo alla separazione. Su ciò non mette bocca Eros Ramazzotti stesso che anzi, di fronte agli improperi e le male parole rivolte dai fan all’ormai ex moglie, aveva deciso di scendere in campo per difenderla, tutelando la scelta di separarsi e rimandando a motivi intimi e privati la motivazione.

Svelato il perché della “segretezza”

Intanto però, il gossip impazza e Massimo Boldi alimenta il focolaio: secondo l’attore infatti, intervistato da Di Più, il flirt tra la Pellegrinelli e Vezza sarebbe vero e non presunto e il motivo di tutta questa riservatezza sarebbe proprio dovuto al fatto che post rottura da Eros, la Pellegrinelli vorrebbe evitare di accendere i riflettori sulla sua possibile nuova storia d’amore.

“Charley e Marica si frequentano – ha dichiarato l’attore a Di Più – Ma preferiscono mantenere un profilo basso perché Marica è fresca di separazione“. La madre di Vezza, amica stretta di Boldi, avrebbe confermato la love story e avrebbe dichiarato anche di esserne al quanto intimorita.

Per quanto preferisca mantenersi alla larga dalla relazione amorosa del figlio, non avrebbe nascosto a Boldi di temere l’attenzione mediatica alla quale il figlio verrebbe sottoposto qualora venisse alla luce la sua relazione con una donna così famosa quale è la Pellegrinelli. “Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire“, ha dichiarato sempre l’attore.