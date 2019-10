Sono da prendere davvero con le pinze le chiacchiere che arrivano dall’entourage di Chi, il settimanale che questa settimana ha lanciato una vera e propria bomba. Una sorta di “prima puntata” di quel Beautiful che si potrebbe prospettare essere in casa Damante – De Lellis – Rodriguez.

Belén e la passione con Damante, scoppia il rumors

Il triangolo no, nessuno lo aveva considerato a parte Chi, il settimanale che sembra essere in possesso di informazioni più succose. Come dimenticare le “corna” di Giulia De Lellis, l’influencer forgiata dal fuoco di Uomini&Donne ci ha scritto addirittura un libro sopra che è andato a ruba in tutte le librerie d’Italia.

Quello che però svela Chi sarebbe proprio un di più, la risposta ad una domanda che probabilmente in molti avevano anche già rinunciato a trovare. Se Damante l’ha tradita, con chi l’ha tradita?

Storia d’amore al gusto di vendetta?

Arrivati a questo punto, generalmente, di fronte all’impossibilità di avanzare ipotesi, si torna indietro. Chi invece, si spinge oltre e pronuncia un nome esplosivo, quello di Belén Rodriguez. Secondo fonti vicine al settimanale di gossip, pare che proprio mentre la coppia Rodriguez-Iannone militava vicino a quella De Lellis-Damante, qualcosa sia andato storto, anzi, in obliquo.

Secondo i rumors di Chi: “Si sussurra – e sussurrare non è gridare ad alta voce – Di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belén Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis)“. Da questa azzardata ipotesi, l’illazione ancor più grande: potrebbe essere stata dunque questo fugace flirt tra Belén Rodriguez e Damante la causa della rottura e ancor peggio, come avanzano commentatori e amanti del gossip, potrebbe essere stato proprio ciò a spingere la De Lellis poi nelle braccia di Iannone? Si, se tutte queste ipotesi trovassero spazio nel panorama reale, quella di Iannone e De Lellis potrebbe essere una vera gelida e pubblica vendetta?