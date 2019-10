La Jane Alexander nei post su Instagram è nuova di zecca. L’attrice ha deciso di cambiare colore di capelli e abbandonato il rosso rame, ha deciso per un biondo bello e intenso. Sta benissimo e se ne sono accorti anche tutti i suoi fan che sembrano conquistati anche dalle storie che racconta.

Jane Alexander “cambia capelli”

“Buongiorno Jane! Sei meravigliosa con questi capelli!“, scrive qualcuno, “Buongiorno bella bionda“, scrive un altro fan. Non sono passati inosservati i capelli biondi di Jane Alexander che anzi pare aver conquistato tutti. “Bionda stai benissimo“, si legge ancora. Un cambio di look azzeccato che le ha fatto ottenere il favore dei fan che vanno anche pazzi per la nuova storia divisa in capitoli che sta pubblicando sui social.

Come didascalia ad ogni foto l’attrice sta inserendo un racconto, diviso in capitoli. “Un’idea che mi stuzzica da qualche mese e che finalmente posso mettere in pratica. Serve un pizzico di coraggio, quella spinta folle che non mi manca“, ha spiegato ai suoi fan sui social.

Anche in questo caso i fan non le fanno mancare il loro supporto:

“Bello come sempre e ben scritto!!! Complimenti!!! Continua così“, e ancora “grazie per la lettura di inizio giornata“.

Insomma, Jane Alexander sembra aver trovato una nuova dimensione social che soddisfa e piace a tutti.