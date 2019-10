Non è stato un anno facile per Jane Alexander. Il matrimonio saltato con Gianmarco Amicarelli, la rottura con Elia Fongaro, il cambio di casa con suo figlio Damiano. Una serie di eventi che l’attrice ha somatizzato e per la quale ha sofferto. Adesso sembra che questo periodo buio sia passato, lo dimostrano i suoi sorrisi, il ritrovato amore con Amicarelli e la sua forma fisica perfetta.

Jane Alexander si sente fortunata

Capita spesso che quando si passa un periodo di sofferenze a risentirne sia anche il fisico e, probabilmente, è ciò che è successo anche a Jane Alexander. L’attrice, pochi giorni fa, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae bellissima e in splendida forma.

La didascalia che accompagna l’immagine è: “Ieri ero bradiposa. Non proprio riposata, ma nemmeno quel cranky da sonno o da fame, più roba di sorriso stampato e modalità aereo on“. L’Alexander continua: “Eppure, quando ho cominciato a fare le prove, ero piena di una strana energia, piena di felicità e di risate. Siamo un bel gruppo, lo so. E mi ritengo fortunata“.

Ha sottolineato proprio questo aspetto: “Anzi, ripensandoci, io sono proprio Fortunella. Fortunella Alexander. In fondo, mi basta guardare questo 2019 per capirlo. E i miei occhi allo specchio.

E mio figlio. E il mio appartamento, non perfetto, esattamente come me. Oggi le prove si fanno di mattina. Io sono già carica, e D ascolta Rapper’s Delight. Happy Tuesday y’all!“.

10 kg in più che le stanno benissimo

Un 2019 non facile, dal quale l’attrice sembra essersi completamente ripresa. Tra i commenti al post ce n’è uno che spicca: “Ti vedo un po’ più in forma rispetto a qualche tempo fa…. In cui eri magrissima… Ora stai proprio al top…. Complimenti“. All’utente, Jane Alexander ha risposto: “Si si ho preso 10kg!!!“. E ancora: “Sto molto meglio!

E meno male:)“. Qualcun altro le ha scritto: “Ti trovo stupenda e in splendida forma, spero idem il morale e l’anima“.

Un nuovo impegno lavorativo

Dallo stesso post si intuisce che l’Alexander è impegnata in un nuovo progetto lavorativo. Parla di prove e quando una sua follower le chiede a cosa stia lavorando, l’attrice risponde: “Vado in tournée da gennaio con uno spettacolo diretto da Diego Ruiz“. Ruiz è un autore, attore e regista teatrale molto affermato.

L’amore con Gianmarco Amicarelli

Alla fine di giugno, Jane Alexander ha dedicato un lungo post su Instagram al ritorno di fiamma con Gianmarco Amicarelli. Dopo la rottura con Elia Fongaro, conosciuto dentro la casa del GF, l’attrice si è riavvicinata al suo ex. Poco a poco il loro amore si è rafforzato, è diventato più profondo e adesso, stando alla pagina social dell’ex gieffina, sembrano inseparabili. Qualche giorno fa, a Storie Italiane, l’attrice ha spiegato come mai non si sono ancora sposati, lasciando intendere che comunque il pensiero delle nozze non è stato completamente accantonato.