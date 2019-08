Quest’estate sembra non lasciare scampo al gossip e sembra non riservare nemmeno Jane Alexander.

L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha, infatti, raccontato le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare Elia Fongaro, il velino di Striscia la Notizia, e tornare con l’ex compagno, Gianmarco Amicarelli.

Jane Alexander: “Sono sempre stata innamorata di Gianmarco”

Durante un intervista rilasciata al settimanale DiPiù, Jane Alexander ha spiegato di aver capito di essere sempre stata innamorata di Gianmarco Amicarelli: “In realtà, sono sempre stata innamorata di Gianmarco, ma non lo sapevo. Ho fatto molti errori, lo so. Non è vero che un compagno di vecchia data sia noioso, anzi, è speciale”.

La ex protagonista di Elisa di Rivombrosa è anche tornata a parlare del perché sia finita con il gieffino: “Elia è stato importante, non voglio assolutamente rinnegare una cosa tanto forte come quella che mi è successa con lui nella Casa. Se poi mi chiede come mai sia finita tra noi, bè, è facile: non c’erano i presupposti per andare avanti”.

La motivazione alla base della rottura sembra, però, essere un’altra: “In fondo al cuore ero chiaramente ancora legata a Gianmarco. Le nostre strade erano destinate a dividersi. Non ci sentiamo più e non voglio più parlare di lui”.

Il triangolo amoroso

Per i più sbadati, ripercorriamo la storia del triangolo amoroso Elia Fongaro – Jane Alexander – Gianmarco Amicarelli. Il tutto è iniziato quasi un anno fa, quando l’attrice ha partecipato al Grande Fratello Vip 3. Al tempo, lei era fidanzata da 2 anni con Amicarelli e si stavano pure per sposare.

Proprio durante il reality (colpa, forse, della convivenza), la Alexander si è talmente invaghita del bel velino di Striscia che ha lasciato il compagno, in modo da stare liberamente con il 27enne.

Qualche mese dopo, però, la storia è arrivata al capolinea “per profondi contrasti caratteriali e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia”, come aveva spiegato lei.

Ancora, qualche mese più tardi, con una solo foto pubblicata su Instagram, l’attrice dai capelli rossi ha rivelato l’amore ritrovato con Gianmarco Amicarelli.