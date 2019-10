A che serve un ufficio stampa quando puoi avere Lorenzo Jovanotti? Sul suo profilo Instagram il cantante si sta divertendo a condividere gli esilaranti promo del nuovo programma di Fiorello, Viva Raiplay.

Gli “spoiler” di Jovanotti

Sono due i post in cui l’amico Jovanotti, che probabilmente sarà a Sanremo con lo stesso Fiorello, condivide i promo del nuovo format, Viva RaiPlay. Dal 4 novembre, Fiorello ha creato 18 spettacoli per l’app ufficiale di RaiPlay, che spazieranno però anche alla radio fino alla televisione.

Il primo post di Jovanotti è di ieri, subito prima della foto del suo piccolo incidente: “BECCATEVI QUESTO!

sono diventato lo spoileratore ufficiale dei promo di Rosario Fiorello per Viva RaiPlay – scrive il cantante – Lui me li passa sottobanco e io posto. Special guest…vedetevelo!”.

Un lancio promozionale da vero fan boy per Jovanotti, da oggi uomo spoiler di Fiorello: per fortuna non rovina la sorpresa del finale, che è tutto da ridere.