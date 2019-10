Non c’è 3 senza 4! Ricky martin e suo marito Ywan Yosef sono diventati di nuovo genitori. Si tratta del quarto figlio per il cantante partoriscano, e del secondo avuto insieme al marito, sposato nel 2018.

Un nuovo maschietto in famiglia

Dopo Matteo, Valentino e Lucia, arriva un quarto bebè in casa Martin-Yosef: è Renn, nato pochi giorni fa (non è però stato dichiarato il giorno della nascita) e, come gli altri figli di Ricky Martin, è nato da maternità surrogata. A darne l’annuncio ovviamente è il cantante, in una foto che mostra lui e il marito a mezzobusto, con il piccolo Renn avvolto in un lenzuolo, addormentato tra le braccia di Martin.

Vicino alla foto, la dedica: “Nostro figlio Renn Martin-Yosef è nato”.

Una famiglia grande e numerosa

Martin, d’altronde, ha sempre detto di voler molti figli. Lo scorso gennaio, come riportato da Vanity Fair, aveva dichiarato che avrebbe voluto “altre 4 copie di gemelli”.“Mi piacerebbe avere una grande famiglia, ma al momento c’è molto da fare, ho molto lavoro” aveva però spiegato: “Quindi, prima di tutto, metteremo le cose in ordine e poi ci prepareremo per avere molti più bambini”. Non c’era stato molto da attendere; pochi mesi dopo, a quanto pare, il piccolo Renn è stato concepito.

La notizia della “dolce attesa” era arrivata lo scorso settembre, dal palco della Human Rights Campaign Natonal Dinnner.

Gli altri 3 figli: Lucìa, Matteo e Valentino

Nel dicembre 2018 era invece nata Lucìa, la prima figlia della coppia: anche la piccola era nata da una maternità surrogata. Anche nel so caso l’annuncio era arrivato tramite i social: “Siamo oltremodo felici di annunciarvi che siamo diventati i genitori di una bimba bella e in salute, Lucia Martin-Yosef. È stato un momento speciale per noi e nn vediamo l’ora di vedere dove ci porterà questa bambina stellare.

Sia i suoi due bellissimi fratelli, che io e Jwan siamo completamente innamorati di lei”.

Gli altri due figli di Ricky Martin, i fratelli gemelli Matteo e Valentino, sono nati nel 2008. Al tempo Martin era ufficialmente single e non aveva ancora fatto coming out.