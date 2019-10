Chiara Giordano, reduce dall’appena conclusasi edizione di Amici Celebrities, torna a parlare sul settimanale F dell’ex marito Raoul Bova.

La donna ha raccontato di non aver mai conosciuto né aver avuto rapporti con l’attuale famiglia dell’attore, comprese le sue 2 piccole figlie avute dall’attrice Rocio Munoz Morales.

Chiara Giordano sul rapporto con l’ex marito

Sulle pagine di F, la produttrice cinematografica ha raccontato: “Quando sono nate le bambine Raoul mi ha chiamata, anche se io non le ho conosciute di persona perché non c’è stato modo, le ho viste sui giornali”.

Insomma Chiara Giordano dice di non aver mai avuto modo di vedere quelle che sono le sorelline dei suoi figli avuti dall’attore, Alessandro Leon e Francesco.

Ma nonostante ciò la donna vuole specificare che i rapporti con l’ex marito sono sempre rimasti buoni: “Io e il mio ex marito ci frequentiamo: è il padre dei miei figli, quindi quando si tratta di stare insieme a loro e passare del tempo insieme è un piacere. Per esempio, abbiamo appena festeggiato i 18 anni di Francesco”.

Quindi Raoul Bova sembra aver mantenuto un ottimo rapporto con i suoi figli avuti dal precedente matrimonio.

Un cambio di pagina nella vita della produttrice

La partecipazione ad Amici Celebrities sembra segnare un nuovo inizio per Chiara Giordano.

Proprio la danza, la sua specialità all’interno del programma, le ha dato nuova forza, come confermato da lei stessa.

“Ovviamente quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie”, confessa la produttrice, che attraverso la danza è riuscita a recuperare quell’istinto di femminilità che pensava di aver perso dopo il divorzio. E aggiunge: “L’età non conta, l’aspetto fisico nemmeno, è una forza che va oltre, energia pura”.

Nel frattempo l’attore si gode le 2 figlie più piccole, Luna e Alma nate nel 2015 e 2018, avute dalla nuova campagna, l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales.

*immagine in alto: Instagram/Chiara Giordano