A mali estremi, estremi selfie? Chi può dirlo se davvero sia così, certo non si può sorvolare su un certo “tempismo” che su Instagram soprattutto, la fa da padrone. Proprio mentre i rotocalchi rosa sono impegnati a disquisire su generalità e fisico della studentessa che ha stregato l’ex storico della Gregoraci, Flavio Briatore, la showgirl mette in mostra un fisico da urlo.

Gregoraci, il sexy selfie dal tempismo cocente

Un costume nero ricamato che lascia davvero poco all’immaginazione e che non da modo di fantasticare su come possano essere gli addominali della Gregoraci, scolpiti e in bella mostra. Lo scatto di per sé potrebbe non voler significare nulla più che un selfie scottante.

Quello che però molti sottolineano e fanno notare è il tempismo con il quale la Gregoraci ha fatto infiammare il popolo di Instagram, proprio mentre la nuova fiamma dell’ex Briatore fa infiammare le penne rosa.

Elisabetta Gregoraci: 39 anni da far invidia

Forse un caso, forse no verrebbe da dire. Certo è che fino a prima del selfie, l’attenzione dei riflettori del gossip era tutta incentrata su Benedetta, la nuova donna al fianco di Flavio Briatore recentemente fotografata insieme a lui in quel di un resort di lusso a Malindi.

E mentre tutti discorrono sulla giovinezza della studentessa, poco più che 20enne, l’ex di Briatore sfoggia i suoi invidiabili 39 anni, e dire invidiabili forse è riduttivo. A riprova di ciò i numerosi commenti che si susseguono al di sotto del post Instagram della Gregoraci, una tempesta di elogi ed ormoni vaganti. “Spettacolo di donna… Complimenti“, si fanno sentire i fan della Gregoraci. “Sarai bella, avrai un fisico pazzesco, ma credo che tu sia ancora più bella dentro. Stima“, e ancora “Sei la prova che Dio esiste. Incredibile“.