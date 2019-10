Alessandra Amoroso è senz’ombra di dubbio una delle cantanti più apprezzate e seguite della musica italiana. Diventata famosa grazie ad Amici di Maria De Filippi, oggi vi parleremo di una delle persone più vicine alla nota cantante, ovvero l’amata sorella Francesca.

Il rapporto tra Alessandra Amoroso e la sorella Francesca

Bella e brava, Alessandra Amoroso aveva ammaliato qualche settimana fa i propri followers con un video assieme alla nipotina Andrea, figlia appunto della sorella Francesca. Quest’ultima, a differenza della più nota Alessandra, non ama stare sotto i riflettori, preferendo custodire la sua privacy. Non a caso è raro trovare sui social network foto di lei in famiglia e, in particolar modo, con la sorella famosa.

Commessa in un negozio a Lecce, Francesca è più grande di Alessandra e il loro rapporto è davvero molto forte, tanto da essere considerate inseparabili. Le due donne, infatti, hanno un rapporto unico nel suo genere, che va oltre quello di due semplici sorelle, tanto che la stessa Alessandra ha più volte ha definito la sua famiglia “Big Family”.

Due sorelle inseparabili

A dimostrare il grande affiatamento fra le due sorelle, poi, è quanto successo durante il matrimonio di Francesca, avvenuto nel 2016, con il suo marito Fabio De Carlo.

Per l’occasione Alessandra Amoroso ha stupito tutti quanti cantando l’Ave Maria. Un momento particolarmente toccante, che ha inevitabilmente commosso tutti gli invitati e ovviamente la sposa. In abito bianco e con una chioma riccia e folta di capelli, la bella Francesca ha incantato tutti i presenti con la bellezza tipica di ogni sposa. Dal suo canto, Alessandra Amoroso non ha potuto fare a meno di emozionasi, piangendo commossa per tutto il tempo.

Francesca, come già detto, è la mamma della piccola Andrea, la nipotina alla quale la cantante è particolarmente affezionata. A proposito di famiglia, inoltre, come dichiarato dalla stessa cantante salentina in un’intervista rilasciata a Sky Uno: “Come tutte le donne del mondo, vorrei sposarmi e mettere su famiglia.

Vorrei un figlio e spero che arrivi al momento giusto così da potergli dedicare tutto il mio tempo. Sono nata in una famiglia radicata con principi e valori annessi, la classica del sud“.