Fonti Ue riportano che il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

L’intervento tra 11 giorni

Juncker subirà infatti il trattamento di un aneurisma cerebrale il prossimo 11 novembre. L’intervento, che è stato programmato in realtà settimane fa, è finalizzato a dilatare l’arteria cerebrale interessata dall’aneurisma.

2019, anno intenso per Jean-Claude Juncker

Il 2019 è stato un anno di grandi decisioni e cambiamenti per Jean-Claude Juncker. Il tema palpitante di quest’anno è stato l’accordo per la Brexit, che in un primo tempo Juncker ha gestito (su lato europeo) insieme a Theresa May (su lato britannico).

Nel corso del mese di novembre entrerà in carica invece Ursula Von Der Leyen, che sarà la nuova Presidente della Commissione Europea dal 1 dicembre prossimo.