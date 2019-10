Un Halloween speciale per Lodovica Comello, conduttrice e cantante. L’ex star di Violetta e il produttore argentino Tomas Goldschmidt hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio con un post sugli account Instagram. Una lieta notizia che ha elettrizzato i fan della conduttrice, al momento in onda su Fox con Extravergine.

Lodovica Comello incinta: l’annuncio su Instagram

Non è uno scherzo, chiarisce la conduttrice di Italia’s Got Talent. Lodovica Comello, insieme al marito Tomas Goldschmidt, annuncia che è in dolce attesa con un post su Instagram: “0% scherzetto…. 100% dolcetto!!“, scrive, aggiungendo diverse emoticon che non lasciano spazio a dubbi.

La 29enne dopo 4 anni di matrimonio con il produttore argentino ha deciso di allargare la famiglia e i suoi 2 milioni di fan sono in visibilio.

Le congratulazioni di Clio Make Up

Dalle colleghe “televisive” sono arrivate le più sentite felicitazioni. Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up, anche lei in attesa del secondo figlio, ha fatto le congratulazioni con una Storia su Instagram. “Volevo fare i complimenti a Lodovica, che anche lei è incinta, e non lo sapevamo che eravamo entrambe incinte quando ci siamo viste l’ultima volta sul palco e invece eravamo in quattro“, scherza felicissima Clio.

“Mi sta letteralmente esplodendo il telefono da quando ho caricato la foto“, commenta Lodovica in un’altra Storia, “Non vedevo l’ora di dirvelo ed ecco fatto, ho sganciato la bomba“.

Lodovica Comello e i successi professionali

La giovane conduttrice sta vivendo un periodo emozionante anche a livello professionale. È la protagonista di Extravergine, fiction in onda su Fox Life. I suoi interessi vanno oltre il piccolo schermo e Lodovica Comello si è dimostrata un’ottima speaker radiofonica con il suo programma A me mi piace su Radio 105. Comello è anche una cantante apprezzata: insomma, un’artista poliedrica che ora dovrà cimentarsi in un’altra sfida, forse la più difficile, la maternità.