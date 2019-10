Nathaly Caldonazzo è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La sua storia con Andrea Ippoliti è finita al momento del falò di fronte ad Alessia Marcuzzi. Una delle storie più controverse di questa ultima edizione. Tra i tentatori c’era Riccardo Colucci che si è adoperato per far impazzire di gelosia Alex Belli, tentando di conquistare Delia Duran. Adesso il bel tentatore, soprannominato Aquaman, è stato fotografato proprio con Nathaly Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo e Colucci insieme

Il settimanale Nuovo ha immortalato Nathaly Caldonazzo e Riccardo Colucci insieme per le vie di Roma. I due non si lasciano andare a nessuna particolare effusione, è probabilmente che dopo il reality sia nata una amicizia che prosegue anche nella vita privata.

Se son rose…

Del resto anche il suo ex Andrea Ippoliti sembrava aver trovato la sua strada dopo essersi invaghito della tentatrice Zoe Mallucci. Alla fine sembra che tra i due però non sia andata benissimo. Un’isola un po’ sfortunata insomma. Chissà che invece la Caldonazzo non riesca a voltare pagina definitivamente.

Foto: Nuovo

Chi è Riccardo Colucci

Riccardo Colucci ha 33 anni, è romano ed è un preparatore atletico. La sua professione è ben chiara dal suo profilo instagram dove condivide spesso foto del suo lavoro e dei suoi esercizi fisici.