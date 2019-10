L’ultima puntata di Temptation Island Vip ha regalato molte emozioni agli spettatori: Delia Duran, fidanzata di Alex Belli, si è avvicinata molto al tentatore Riccardo tra carezze e momenti intimi. Questo ha provocato la gelosia dell’attore, che non ha nascosto la sua rabbia una volta visti i filmati. Ma chi è il tentatore di Delia?

Tutto sul tentatore “vichingo” di Temptation Island Vip

Riccardo Colucci è il tentatore che più si è fatto conoscere in questa edizione di Temptation Island Vip. Il 33enne romano è un preparatore atletico, come si può vedere anche dal suo profilo Instagram, dove condivide spesso con i followers momenti di esercizi fisici, che sono di fatto diventati la sua vita.

Riccardo è alla sua prima esperienza televisiva e non è di certo passato inosservato: Delia infatti non è la prima concorrente ad essersi avvicinata al bel ragazzo nel corso delle riprese, ma tra i 2 è nato un rapporto sempre più intimo. Come infatti dichiarato dallo stesso tentatore: “Mi sono fatto tatuare il suo nome sul braccio e lei le mie iniziali: sono il simbolo del profondo amore che ci unisce. È la prima volta che mi capita di essere in sintonia così perfetta con una donna. Sia io che Delia, fino a qualche giorno fa, pensavamo che non ci saremmo mai fatti tatuare il nome della persona amata”.

Il grande successo del programma di Canale 5

Nel frattempo Temptation Island Vip continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. L’ultima puntata ha addirittura segnato un nuovo record di ascolti con 3.256.000 telespettatori e uno share del 20.3%. Intanto anche questa edizione volge al termine: la puntata di lunedì 14 sarà infatti l’ultima, dove scopriremo se le coppie rimaste nel programma decideranno di uscire insieme o separati. Gli occhi sono soprattutto puntati su Alex Belli e Delia Duran, ma anche sulle altre 2 coppie: il cantautore Pago e la compagna Serena Enardu; e il dj Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco) e la fidanzata modella Silvia Tirado.