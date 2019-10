“Donna avvisata mezza salvata”. La saggezza popolare spicciola ben descrive la situazione di Anna Pettinelli, reduce da Temptation Island Vip 2. Prima della partenza, la conduttrice radiofonica era stata avvertita che il reality Mediaset avrebbe messo a dura prova i suoi nervi. La Pettinelli rivela ora le sue impressioni riguardo la permanenza sull’isola delle coppie più celebri d’Italia.

Il consiglio di Maria De Filippi

Una permanenza durata meno del previsto. Dopo vari crolli emotivi dovuti alle troppe attenzioni riservate dal compagno Stefano Macchi alla tentatrice Cecilia Zagarrigo, Anna Pettinelli ha abbandonato i lidi sardi dell’Is Morus Relais. Oggi la speaker rivela che Maria De Filippi l’aveva messa in guardia sulle difficoltà che avrebbe potuto incontrare nel reality.

“La stessa De Filippi, che mi conosce bene, mi ha chiamato e mi ha avvertito: “Guarda che tu ti incazzi”, racconta la Pettinelli in un’intervista a Leggo.it. Incurante delle difficoltà, ha comunque scelto di salpare per l’isola delle tentazioni con il suo Stefano. I due sapevano che sarebbe stato “un esperimento bello tosto, ma eravamo entrambi abbastanza sicuri che l’avremmo superato”, riferisce la speaker radiofonica.

Temptation Island? “Nessun copione”

Nemmeno lei stessa poteva però prevedere l’ “effetto Temptation Island” sui rapporti di coppia. “Quella spiaggia è una bolla fuori dal mondo in cui per 15 giorni, separata dal tuo compagno, qualche tua certezza può anche incrinarsi”, racconta.

C’è da dire che Stefano Macchi ha contribuito a sfondare il muro di certezze eretto dalla speaker, comportandosi in modo “scemo, ingenuo, un po’ come tutti i ‘maschi alfa’ messi davanti a quelle tentazioni”, nelle parole della Pettinelli. “Quel che mi ha fatto più rabbia è che non si è reso conto che alcune situazioni che io avrei poi visto nei filmati avrebbero potuto, più che allarmarmi, ferirmi”, confessa. La Pettinelli assicura la spontaneità delle sue reazioni di gelosia e dei suo momenti di tristezza: “Nessun copione (…), tutto assolutamente reale, non c’è alcun artificio”.

Anna Pettinelli, felice di aver partecipato al reality

Nonostante le difficoltà incontrate a Temptation Island, Anna Pettinelli si dice “felicissima di averlo fatto, a prescindere dall’epilogo”. Per la prima volta, la voce di RDS ha preso parte a un reality show televisivo, dopo aver rinunciato ad entrare nella casa del Grande Fratello e di approdare sull’Isola dei Famosi. “Stavolta ho detto sì per due motivi”, spiega la Pettinelli. “Mi sentivo garantita, perché so come lavora Maria De Filippi con il gruppo di Fascino, la stimo, ho fiducia in lei”.

Anche il tema del reality ha contribuito a convincere Anna Pettinelli: “Ci sono in ballo sentimenti veri, si parla di amore, di relazione tra due persone che stanno insieme e vogliono mettersi alla prova”. Anche se l’amore l’ha fatta un po’ soffrire, ora Anna non può che essere felice: dopo il ritorno sulla terraferma, la sua relazione con Stefano Macchi si è rinsaldata.