Le ultime indiscrezioni su Temptation Island Vip lasciano gli appassionati di stucco. In attesa della prossima puntata, prevista lunedì 16 settembre, giungono dalle registrazioni anticipazioni che riguardano addirittura la penultima puntata.

Per ora sono solo rumors, ma se si dovessero rivelare fondati, il programma presenterebbe un caso che fino ad ora non ha precedenti.

L’abbandono senza confronto

Che a Temptation Island siano scoppiate coppie che stavano insieme da anni non è una novità. Tutte le volte, però, l’uscita di scena di uno dei due che decide di abbandonare l’isola delle tentazioni da single avviene dopo il falò di confronto.

In questo caso la concorrente Anna Pettinelli avrebbe chiesto alla produzione, ad un passo dalla puntata finale di lasciare lo show, senza confrontarsi con il fidanzato.

L’indiscrezione

L’indiscrezione sul caso Pettinelli è trapelata durante le anticipazioni del Trono Over di Uomini & Donne. Maria De Filippi ha confermato l’arrivo di una nuova coppia a Temptation Island. In accordi con Alessia Marcuzzi, Queen Mary avrebbe deciso di far sbarcare nei villaggi del reality in Sardegna Alex Belli e la fidanzata Delia Duran. Obiettivo: risollevare gli ascolti dello show indeboliti dallo scontro con la concorrenza del Commissario Montalbano.

In questa occasione sarebbe emersa la notizia di un’insolita richiesta di Anna Pettinelli alla produzione: lasciare il gioco senza parlare con il fidanzato.

La conduttrice radiofonica infatti non avrebbe retto all’avvicinamento del compagno Stefano Marchi alla tentatrice Cecilia Zagarrigo. I 2 sarebbero stati protagonisti di più di un’esterna e avrebbero dato l’impressione di essere molto affiatati. Nessuna certezza, però, che ad Anna sia stata concessa questa opportunità: le notizie di cui siamo in possesso parlano solo di una richiesta avanzata, ma nessun consenso. Per scoprire come è andata a finire bisognerà attendere la penultima puntata.