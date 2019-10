Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono ritornati dall’esperienza di Temptation Island Vip 2. Li abbiamo visti uscire insieme dal reality dei sentimenti di Canale 5 e oggi i due si confidano, svelando se questa esperienza li abbia fortificati o meno e, sopratutto, se stiano ancora insieme.

Anna Pettinelli: “Non butto un amore di sei anni”

Temptation Island Vip 2 sta volgendo al termine e sicuramente una coppia che ha fatto scalpore è stata quella composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Nell’ultima puntata abbiamo assistito al loro falò, voluto fortemente dalla speaker radiofonica dopo aver visto il fidanzato in atteggiamenti equivoci con la tentatrice Cecilia Zagarrigo.

I due, dopo essere usciti insieme dal programma condotto da Alessia Marcuzzi, hanno affidato le loro confidenze a Uomini e Donne Magazine, parlando di come hanno vissuto questa esperienza. Anna Pettinelli ha spiegato perché ha chiesto il confronto anticipato: “L’ho chiesto e non me ne sono pentita. L’ho fatto per salvare il rapporto, dal momento che a un certo punto l’ho visto perso, mi sono detta: Non butto un amore di sei anni”.

Anna è rimasta molto turbata dalla vicinanza di Stefano con la tentatrice, comportarsi in un modo che non conosceva e superare tutto è stato molto difficile.

Adesso, però, il loro rapporto sembra essere tornato più forte di prima: “Da questo punto di vista, probabilmente, ci ha fatto anche bene” ha detto la Pettinelli parlando di Temptation Island Vip 2.

Un rapporto più forte e profondo

Di tutt’altro avviso, è Stefano Macchi. Anche l’uomo ha parlato a Uomini e Donne Magazine e ha detto la sua sull’esperienza vissuta al Is Morus Relais. Non si aspettava di essere convocato al falò di confronto anticipato, convinto di non essersi comportato in modo sbagliato con Anna. A questo proposito ha rivelato: “Mi sentivo come se fossi tornato al liceo, avevo tutti gli amici e l’amichetta, quella con cui uscivo.

Ma non avevo idea che se lei avesse visto qualche video su di noi avrebbe pensato ad altro”.

Tuttavia, oggi l’amore con la speaker è più forte, saldo e sereno. “Il mio rapporto con Anna riparte con una profondità e una passione molto più forti” continua Stefano Macchi. È convinto che il reality abbia funzionato: “Io penso che se uno la vive così, Temptation raggiunge il suo scopo”.