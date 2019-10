L’isola dei tradimenti aveva spezzato il loro sogno d’amore, ma Jessica Battistello e Andrea Filomena sembra abbiano superato il trauma di Temptation Island (non vip, ma nip). La coppia è tornata insieme dopo l’addio televisivo, molto traumatico per entrambi. L’annuncio arriva sui rispettivi account Instagram, con reazioni diverse da parte dei fan.

Jessica e Andrea: l’amore scoppia di nuovo

La rinata storia d’amore tra Jessica Battistello e Andrea Filomena dimostra quantomeno che c’è speranza per tutti. I due si erano lasciati in malo modo a Temptation Island, poco prima delle nozze. Oggi si mostrano insieme felici e sorridenti, nonostante la burrasca che ha scosso non poco la loro relazione, fino a portarli alla rottura.

“Ho deciso di mettere da parte l’orgoglio e riprendermi ciò che mi rende felice… TU o meglio NOI“, scrive Andrea sul suo profilo Instagram, corredando con una foto con l’ex ora di nuovo fidanzata.

Temptation Island, superato il disastro?

Non sono mancati gli affezionati dello show Mediaset che hanno commentato il ritorno di fiamma. In molti si sono mostrati scioccati dalla decisione di perdonare e dimenticare di Andrea, che da Temptation era uscito maluccio. Jessica infatti se ne era andata mano nella mano con il tentatore Alessandro, rinfacciando anche un po’ di cose spiacevoli al quasi marito.

Proprio con Alessandro c’erano stati baci appassionati e la 25enne si era detta decisamente stanca della relazione con Andrea.

Addirittura ai due erano state mosse accuse di fingere: Deianira Marzano, youtuber gossippara, avrebbe dichiarato che a telecamere spente erano ancora una coppia solida. Anche LaNostraTv avrebbe riportato testimonianze del fatto che le liti tra Jessica e Andrea sarebbero state delle montature e se così fosse complimenti alla recitazione. Andrea, durante un falò, le avrebbe detto “Mi fai schifo!” e altre amenità, mentre lei sosteneva gelida di essere felice per la prima volta dopo molto tempo: “Grazie ad Alessandro, mi sono cibata d’affetto, ero sola, ho respirato amore, ho sofferto la solitudine e non hai mai fatto nulla per evitarlo“.

L’amore non è bello se non è litigarello, e Jessica ed Andrea sembra abbiano fatto tesoro di questa massima.