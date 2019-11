Martina Navrátilová e Judie Nelson ebbero una storia d’amore che fece un gran polverone in quegli anni. Parliamo degli anni ’80, anni in cui la Navratilova era la regina incontrastata dei campi da tennis.

Gli inizi di Martina

La campionessa di tennis, Martina Navrátilová è nata a Praga il 18 ottobre 1956. Cresciuta da sola con la sorella e la madre, una sportiva capace di sciare perfettamente e altrettanto giocare a tennis, aveva il destino già segnato fin da piccola. La madre per lei aveva già deciso, lei sarebbe diventata una tennista professionista e lei sarebbe stata la sua istruttrice.

Così è stato e Martina dalla tenera età di 4 anni ha solo giocato a tennis e ha 15 anni a aveva già vinto il Campionato Nazionale della Cecoslovacchia, solo l’inizio di una lunga e incredibile carriera.

A 18 anni giocava agli Australian Open e nella finale degli Open di Francia, perde contro Chris Evert, la reginetta d’America allora ventene, sua acerrima nemica sulla terra rossa.

Il coming out di Martina

Stiamo parlando di un periodo, quello tra gli anni ’70 e ’80 in cui si cercava ancora di trovare una spiegazione plausibile alla omosessualità degli uomini ma per le donne era ancora più difficile, soprattutto per le sportive.

Martina Navratilova non ha mai fatto mistero della sua omosessualità e andava dritta al suo obiettivo che era quello di vincere.

Nel 1981 le venne accordata la Green Card e Martina Navrátilová divenne una cittadina americana a tutti gli effetti e la sua popolarità esplose ancora di più.

Ma i media facevano a nozze con le notizie delle sue frequentazioni e lei al New York Daily News dichiara di essere bisex, mentre conferma la sua relazione con la scrittrice Rita Mae Brown. Nonostante la reticenza della maggior parte delle donne lesbiche ad esternare i propri gusti sessuali, la campionessa Martina si batte per affermare la propria persona ed aiuta migliaia di fan che sono nella sua stessa situazione, diventando coì ancora più popolare.

L’incontro con Judie Nelson

Martina incontra per caso Judie Nelson, una casalinga originaria di una cittadina di provincia in Texas con il marito medico e due figli. Una vita tranquilla scossa in un pomeriggio sui campi da Tennis quando Judie va a prendere il figlio undicenne che faceva da raccatta pallle durante una delle partite della Navratilova.

Tutto è cambiato per Judie, si è innamorata perdutamente di questa donna guerriera e determinata e lasciato la famiglia seduta stante e ha seguito la professionista in giro per il mondo. Ha rinunciato ai suoi figli per quasi un anno, poi la situazione anche con il marito si è normalizzata e i suoi figli si sono adattati alla nuova realtà famigliare. Si sono affezionati a Martina che per loro era una seconda mamma oltre al loro idolo sportivo.

L’idillio amoroso finisce

Ma come in tutte le favole d’amore che si rispettino l’amore purtroppo può finire e questo in particolare è finito nel peggiore dei modi e per decisione della Navratilova. La signora Nelson non si rassegna a questa rottura e per di più perde tutti i benefit che la campionessa le aveva concesso. Si ritrova all’improvviso senza sostanze e senza un lavoro, accusa che la compagna le aveva sempre rivolto, cioè quella di non essersi resa indipendente economicamente.

Inizia una battaglia legale senza precedenti in un’epoca in cui le coppie di fatto non erano regolamentate dal punto di vista giuridico. Finisce tutto con un accordo stragiudiziale e le due donne non si incontrano più per anni e Judie decide addirittura di cambiare stato. Va a vivere in Virginia e li apre un maneggio.

La campionessa corona il suo sogno e si sposa con Julia Lemigova, ex miss Unione Sovietica 1990, sua compagna già dal 2006, e vissero felici e contente.