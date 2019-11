Tra le storie nate sotto il caldo sole estivo ce n’è una che sta facendo impazzire fan e amici: si tratta di quella tra Elodie e Marracash. L’amore è sbocciato sul set del video del loro singolo “Margarita” e sembra andare a gonfie vele. I due hanno raccontato di questa passione che li ha travolti e che li fa stare bene.

L’amore nato sul set

Elodie Di Patrizi e Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, hanno duettato insieme in “Margarita“. Il pezzo è diventato uno dei tormentoni dell’estate appena trascorsa. Ha ottenuto molto successo tanto da diventare disco di platino. Il fortunato singolo ha portato qualcosa in più ai due cantanti, che si sono conosciuti sul set del video.

Tra l’ex concorrente di Amici 2015 e il rapper è scoccato l’amore.

La relazione raccontata da Elodie

A Vanity Fair, Elodie ha raccontato, tra le altre cose, di come è nata la relazione d’amore: “Ero in Africa, con Fabio. È stata una cosa da film, ero lì con la persona con cui avevo fatto la canzone“. Proprio la musica, la loro grande passione, è stata galeotta: “Ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai“, ha spiegato la cantante.

Ha poi aggiunto: “L’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio“. Adesso: “Ora mi sento un’adolescente. Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata“.

E ancora: “Con lui discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale“. A metà ottobre, ha pubblicato una su Instagram in cui appaiono mentre si baciano sulla spiaggia di Zanzibar. Riguardo quell’immagine felice che ha scatenato i commenti di amici e fan, Elodie ha detto: “Mai pubblicato foto così in vita mia, ma eravamo in Africa, felici, era un modo per fargli capire che ci tenevo“.

Infine: “Poi è il mio fidanzato, mi viene voglia di dirlo a tutti, mi sento giusta vicino a lui“.

Un periodo buio per Marracash

La storia del rapper, originario della Sicilia ma cresciuto nella periferia di Milano, è molto travagliata. Negli ultimi anni, Marracash era scomparso dalla scena musicale, a Il Fatto Quotidiano ha raccontato il motivo e il percorso di rinascita. Il cantante ha avuto dei problemi mentali che è riuscito ad affrontare grazie all’aiuto della musica e di uno psicoterapeuta. Al quotidiano ha spiegato che questo tema è ancora un tabù: “Nessuno parla del fatto che gli attacchi di panico, i problemi mentali, la depressione riguardino moltissime persone e non solo nel mondo dello spettacolo“. “Non ho problemi a condividere quello che ho passato, perché mi rendo conto che per molti sono una specie di fratello maggiore. I problemi mentali sono ancora un tabù e se guardiamo i dati, sono in aumento. Si impenna la percentuale di matti pericolosi“, ha aggiunto Fabio.

Ha poi spiegato quali fattori possono generare problemi del genere: “Sono percentuali e numeri preoccupanti che sono causati da diversi fattori come lo sfaldamento delle famiglie, degli affetti e non c’è molto in cui credere oggi. Viviamo in un mondo pieno di fake news dalla politica ai social, dove ci mostriamo per quello che non siamo“. Infine: “Nel mio caso personale ci sono state tantissime cose che mi hanno portato alla malattia, compreso un rapporto con una mia ex che non era affatto sano“.

Il rapper ha ritrovato la serenità

Adesso Marracash sembra aver ritrovato la serenità, grazie al lungo percorso di rinascita. Il 31 ottobre è uscito il suo nuovo disco “Persona“, con 15 brani inediti, frutto del lavoro fatto su se stesso. E così, per il rapper è arrivato anche l’amore. A Il Fatto, Fabio ha raccontato: “È successo tutto per caso. L’etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video“. L’incontro ha contribuito alla sua ritrovata pace interiore: “Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita“. Infine, ha detto: “Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino“.

Immagine in evidenza: Elodie Di Patrizi e Marracash. Fonte: Elodie/Instagram