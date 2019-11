Elisabetta Gregoraci, dopo giorni di silenzio, dice la sua sulla frequentazione dell’ex marito Flavio Briatore con una ragazza che ha 49 anni meno di lui. E, il suo giudizio è sicuramente sferzante e destinato a far discutere.

Elisabetta Gregoraci contro la nuova relazione di Briatore

La showgirl e attrice Elisabetta Gregoraci, più in forma che mai, appare raggiante negli scatti su Instagram in compagnia del figlio Nathan Falco. I due sono in California per una vacanza ma la donna, interpellata su Instagram, si scaglia contro le foto pubblicate da Chi riguardo la relazione che l’ex marito Flavio Briatore avrebbe con una ragazza, Benedetta Bosi, di 49 anni più giovane di lui.

“Più che destabilizzare, fa rabbrividire” sono state le sue parole in risposta a un utente sul social network. Nello specifico, viene fatto notare come Elisabetta debba dare delle spiegazioni anche al figlio, riguardo questo nuovo legame discusso del padre.

E, in un altro commento, rincara la dose rispondendo a chi accusa Briatore di aver scombussolato gli equilibri uomo-donna: “Me lo auguro che se ne renda conto. Ma non ne sono sicura”.

Gregoraci e Briatore, rapporto ai ferri corti?

A quanto pare, la separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sta portando alla luce alcuni aspetti che i fans della coppia ignoravano.

Ora, comunque, per i due si sono aperte strade diverse. Infatti, Flavio Briatore e Benedetta Bosi, studentessa di Legge della Versilia ma milanese d’adozione, sono stati pizzicati dal settimanale Chi, dopo che l’indiscrezione su un loro presunto flirt era stato dato da Alberto Dandolo. I due stanno trascorrendo un periodo di relax a Malindi, nel resort di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, per il momento, sembrerebbe avere il cuore libero. Tuttavia, non sembra essere affatto scoraggiata e nelle foto scattate col figlio Nathan durante il loro viaggio appare in tutta la sua bellezza e spensieratezza, supportata dai fans che tanto la amano.