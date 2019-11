Giorgio Tirabassi è fuori pericolo. Lo hanno fatto sapere fonti vicine alla sua famiglia, scrive Repubblica. L’attore romano è ancora ricoverato in terapia intensiva cardiologica. Tirabassi ha avuto un infarto ieri alla presentazione del suo debutto alla regia con il film Il grande salto. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Avezzano, in provincia dell’Aquila, ora le sue condizioni sarebbero stabili. La prognosi resta riservata. Sono state ore di apprensione per amici, parenti e fan, che sul web hanno riempito Giorgio Tirabassi di messaggi d’affetto e pronta guarigione.

Il malore durante la presentazione del suo primo film

L’attore e regista 59enne ha avuto un infarto durante la presentazione del film Il grande salto a Civitella Alfedena (L’Aquila).

Portato immediatamente a Castel di Sangro e poi ricoverato all’ospedale di Avezzano, i medici hanno operato d’urgenza Tirabassi. I medici l’avrebbero sottoposto ad un’angioplastica. Ora non è più in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero stabili. Tgcom24 fa sapere che Tirabassi ha cercato di rassicurare tutti sulle sue condizioni. A quanto pare, ci teneva anche a scusarsi con le persone che a Civitella Alfedena avevano riempito la sala per la presentazione del suo film.

L’affetto di fan e colleghi sul web

Giorgio Tirabassi nel 2004 ha recitato nel ruolo di Paolo Borsellino.

Volto noto della tv e del cinema italiano soprattutto grazie alla serie Distretto di Polizia, ieri presentava il suo primo lungometraggio da regista. Il grande salto parla di due amici, ladri, che nel tentativo di compiere (appunto) il grande salto per sistemarsi definitivamente, vanno incontro ad una grossa dose di sfortuna. Sul web, intanto, centinaia di messaggi d’auguri, di speranza e di pronta guarigione sono stati inviati all’indirizzo di Tirabassi. Tantissimi fan, ma anche illustri colleghi, come Rosario Fiorello. Lo showman siciliano ha infatti twittato: “Le prime notizie di questa mattina sono buone. Daje Giorgio!

Un abbraccio”.

Le prime notizie di questa mattina su @GiorgioTirabas1 #Tirabassi sono buone. Dajeeeeeeee Giorgio!!! Un abbraccio ai tuoi cari.❤️ — Rosario Fiorello (@Fiorello) 2 novembre 2019

Immagine in evidenza: screenshot dalla trasmissione “Effetto Notte”