Giuliano Sangiorgi, storica voce dei Negramaro, festeggia il primo compleanno della figlia Stella con una dedica speciale. Il cantante da un anno sperimenta le gioie della paternità, in cui sembra trovarsi molto a suo agio. Sangiorgi pubblica alcune foto del momento speciale in cui è nata Stella, avuta insieme alla compagna Ilaria Macchia.

Giuliano Sangiorgi: dedica speciale per il compleanno della figlia

Il cantante scrive un toccante post sui social, in cui racconta un anno di amore vissuto grazie alla nascita della figlia Stella. “Ore 2.35 del 3 novembre 2018. Le nostre vite, nuove, insieme per la prima volta e da quell’istante, per sempre!

“, scrive Sangiorgi. “Un anno di te, amore mio. Sei la stella che ha illuminato il nostro cammino verso una felicità pura, quella che non ha bisogno di nulla per avverarsi ogni volta che la si desidera, basta guardare i tuoi occhi e lì dentro perdersi, senza aver nessuna paura del mondo intorno, quella gioia di puro incanto che non avrà mai fine. Ti amo, bimba mia!“. Il cantante racconta di come lui e la compagna Ilaria Macchia, scrittrice, non avessero mai pensato di poter vivere questa fantastica esperienza: “Siamo tornati bambini con te e siamo pronti a rifare tutto, come se mai, prima, avessimo vissuto le nostre vita“.

Il cantante festeggia i 20 anni dei Negramaro

Questo è un periodo di grandi festeggiamenti per Giuliano Sangiorgi, che ha recentemente spento 20 candeline con i Negramaro. Non sono mancati momenti difficili, come l’emorragia cerebrale che ha colpito Lele Spedicato, senza il quale Sangiorgi ha dichiarato che non sarebbe più salito sul palco.

Per l’occasione alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato L’anima vista da qui, un documentario sulla vita della band, che il cantante descrive come un pezzo imprescindibile della sua vita: “La nostra è più che una band, più che un’amicizia, più che una famiglia, è un sogno in carne e ossa e c’è lo godiamo tutto: dopo 20 anni siamo ancora agli inizi“, ha dichiarato ad Adnkronos.