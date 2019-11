Adriana Volpe torna a parlare della discussa cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia, e lancia delle pesanti accuse: non fa nomi, ma l’unico nome che si sente nell’aria è quello del direttore di rete Carlo Freccero. La conduttrice affida il suo sfogo al social Instagram e molti sembrano essere i messaggi di supporto dei suoi followers.

Il post Instagram che non le manda a dire

Inizia così il post pubblicato da Adriana Volpe: “Mi piange il cuore leggere che Rai Due è la rete che cala di più! Vorrei ricordare che Mezzogiorno in Famiglia sabato e domenica dalle 11 alle 13 conquistava il 10% di share, oggi sia il sabato che la domenica in quella fascia oraria non supera il 4%!

“.

La Volpe ritorna quindi sulla controversa decisione di cancellare il programma Mezzogiorno in Famiglia di cui è stata per diversi anni conduttrice.

“Sia chiaro non perché noi eravamo bravi e gli altri no, semplicemente perché le scelte editoriali sono insensate!”, aggiunge Adriana Volpe nel suo lungo sfogo, “Ma ci sarà mai qualcuno che avrà il coraggio di andare contro il sistema e di ammettere che alcune scelte hanno messo in ginocchio una rete? Avranno il coraggio di dire chi è il responsabile di tali scelte?

O forse la paura di perdere il posto di lavoro è più forte del coraggio?”.

I messaggi di sostegno all’ex conduttrice

Intervistato pochi giorni fa da Blogo, Carlo Freccero aveva dichiarato in merito alla chiusura del programma: “Io ho un altro obiettivo: quello di ringiovanire il target di rete. Ed ovviamente avere più soldi per il prime time”.

Sotto al post social che riporta i dati d’ascolto della seconda rete della Rai, in cui si evidenzia un forte calo di ascolti rispetto ad ottobre 2018, non mancano i commenti di sostegno alle dure parole della Volpe.

“Adriana ci manchi tantissimo.

Sei una donna speciale”, “È stato un grande errore sospendere mezzogiorno in famiglia! ci dava allegria e serenità!” sono i più frequenti commenti dei fan dell’ex conduttrice.