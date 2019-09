La lite con Giancarlo Magalli e la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia, sono stati per Adriana Volpe un duro colpo. Come sta trascorrendo questo delicato momento professionale? La conduttrice si racconterà domani da Silvia Toffanin.

Il difficile periodo di Adriana Volpe

Già a maggio, Adriana Volpe si era sfogata contro la Rai per tutta la vicenda occorsa con Giancarlo Magalli. Alla fine di giugno era arrivata la notizia della chiusura di Mezzogiorno in Famiglia e, di conseguenza, la sua esclusione dai palinsesti Rai. La conduttrice aveva denunciato attraverso la sua pagina Instagram il trattamento riservatole dalla rete televisiva per la quale ha sempre lavorato.

Infine, ad agosto, le insistenti voci sul corteggiamento da parte del “nemico” per eccellenza della rete pubblica: Mediaset l’avrebbe cercata per il Grande Fratello Vip.

Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin

Non un periodo sereno, insomma, per Adriana Volpe, a livello lavorativo. Domani, 21 settembre, andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà proprio la conduttrice “scaricata” dalla Rai, che parlerà del delicato momento professionale. Sul profilo Instagram della trasmissione è stata pubblicata qualche ora fa una foto in cui la Volpe abbraccia la Toffanin. La didascalia che accompagna l’immagine è: “Per molti anni è stato uno dei volti più famosi della Rai e domani si racconterà in un’intensa ed esclusiva intervista con la nostra Silvia Toffanin: ospite nella seconda puntata di #Verissimo Adriana Volpe“.

L’estate della conduttrice

Nel frattempo, però, Adriana Volpe non è stata con le mani in mano né a piangersi addosso. Come si intuisce dalle sue pagine social, infatti, la conduttrice ha presenziato in diverse occasioni: dalla cerimonia per il Premio Federico II, in Puglia, alla notte delle Candele, in Calabria. Ha trascorso le proprie vacanze con i suoi due grandi amori, il marito Roberto Parli e la loro figlia Gisele.

Con il coniuge hanno anche festeggiato 11 anni di vita insieme. Infine ha partecipato a due matrimoni: il primo quello tra Stefania Orlando e il suo compagno Simone Gianlorenzi; il secondo, in cui è stata damigella d’onore, quello tra l’imprenditrice Licia Angeli e il suo compagno Luca.

Immagine in evidenza: Adriana Volpe. Fonte: Adriana Volpe/Instagram