A pochi giorni dall’annuncio della sua seconda gravidanza, Clio Zammatteo, alias Clio Make Up, ha rivelato il sesso del nascituro su Instagram. Il dolcissimo messaggio è arrivato forte e chiaro all’indirizzo dei tantissimi fan che aspettavano la notizia da giorni. Immediata la reazione dei follower, che si sono precipitati a congratularsi con la famosa blogger.

Maschio o femmina? La verità di Clio Make Up

Clio Zammatteo ha svelato il sesso del nascituro ai fan, attraverso un dolcissimo video in cui si è mostrata con due palloncini a forma di cuore tra le mani e un interrogativo: “Fiocco rosa o fiocco blu, cosa sarà?

“.

La risposta è arrivata dopo pochissimi istanti: la famosa youtuber e blogger, regina di Clio Make Up, aspetta una bambina e darà una sorella minore alla sua primogenita Grace.

La reazione sui social

Immediata la valanga di congratulazioni da parte dei fan, che si sono precipitati a commentare il lieto annuncio della loro beniamina. Entusiasmo alle stelle per Clio Zammatteo e il marito, Claudio Midolo, già genitori della piccola Grace (che oggi ha 2 anni) e futuri mamma e papà bis.

L’annuncio della seconda gravidanza di Clio, avvenuto poche settimane fa, è stato accolto dalla gioia di tantissime persone, complice la sua straordinaria fama di esperta di make-up che l’ha resa un volto ormai noto sia sul web che in televisione.

Dal 2012, Clio Zammatteo vive a New York insieme alla famiglia, e si prepara all’arrivo della seconda figlia con grande energia e con il suo solito sorriso.

“Oops… we did it again” (“Oops… L’abbiamo fatto di nuovo“), ha scritto la blogger nella didascalia che accompagna il tenerissimo video, annunciando di aspettare un’altra femminuccia al popolo del web.

*immagine in alto: fonte/Instagram Clio MakeUp, dimensioni modificate