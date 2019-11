È una Cristina Parodi dal fisico mozzafiato quella che si mostra sul profilo Instagram. Per festeggiare il compleanno, la 55enne conduttrice posta una foto e una gioiosa didascalia, in cui non manca di ringraziare famiglia, amici e lanciare messaggi per il futuro.

La foto in spiaggia

55 anni e non sentirli. Almeno è questo che traspare dalla foto pubblicata da Cristina Parodi, ritratta in bikini e sorridente su una spiaggia della Repubblica Domenicana. La foto ha anche una lunga didascalia in cui la Parodi si confessa in questo giorno di festa: “A testa in giù. Coi piedi tagliati e il sorriso stampato in faccia”, inizia così il post della Parodi, auto-ironica e attenta a sottolineare la felicità del momento.



“Oggi ho festeggiato così un compleanno importante, sono 55” sottolinea la conduttrice, nata appunto nel 1964. “Il giallo e’ un colore che amo e che mi riempie di energia. E questa e’ un’età bella, non più giovane certo, ma piena di stimoli e voglia di fare. E allora avanti tutta”.

La gioia è condivisa assieme ad amici e persone che le vogliono bene, come il marito Giorgio Gori, col quale ha recentemente festeggiato 24 anni di matrimonio.

Il mistero sul progetto

Nel messaggio di compleanno c’è anche un filo di mistero.

Cristina Parodi, infatti, si trova in Repubblica Dominicana per un nuovo progetto, di cui tuttavia non ha ancora rivelato nulla. Nel post dice di essere “lontano dall’Italia e buttata a capofitto in una nuova avventura di lavoro. Che tra poco vi dirò”. L’unico indizio è la localizzazione sulla foto: Dominican Blue Lagune.

Quale che sia questa nuova avventura, la Parodi sembra lanciatissima, in forma smagliante e con tutta la positività e l’energia che servono. Un compleanno e una nuova avventura professionale affrontati veramente col “sorriso stampato in faccia”.