Continua il caso delle clamorose accuse di Clizia Incorvaia nei confronti dell’ex marito, Francesco Sarcina, leader della band Le Vibrazioni.

Al settimanale Nuovo parla una giovane modella che dichiara di aver avuto una relazione con l’uomo mentre lui era ancora sposato.

Le parole inaspettate della giovane donna

La modella 30enne Barbara Cocca, sulle pagine di Nuovo, dice: “Mi ha contattata lui sui social network intorno a febbraio dell’anno scorso. Ci siamo incontrati in piazza Trilussa, c’erano anche il suo batterista e il suo manager”.

A detta della donna l’uomo si è subito dimostrato molto amichevole nei suoi confronti, come se si conoscessero già da tempo.

Ma la serata aveva preso una piega inaspettata quando i 2 si erano allontanati dagli amici per stare un po’ soli.

“Siamo andati a bere un drink e lui era molto gentile con me”, ha raccontato la modella: “Lui mi accarezza il braccio, diceva che sentiva di volermi bene e si è aperto subito. Poi ci siamo baciati. Mi ha fatto intendere che non era sposato, che aveva solo ex. Sembrava preso e siamo andati a letto insieme”.

Barbara Cocca avrebbe poi deciso di interrompere la frequentazione solo dopo aver scoperto che in realtà Sarcina era sposato. La modella ha poi deciso di chiamare al telefono Clizia Incorvaia quando le sue accuse di tradimento sono diventate pubbliche.

Gli attacchi a distanza tra Clizia e Francesco Sarcina

La versione della 30enne sembra confermare le accuse che Clizia Incorvaia aveva rivolto in più occasioni nei confronti dell’ex marito. In particolare aveva dichiarato a Live – Non è la d’Urso che in più occasioni il cantante avrebbe richiesto alle sue fan materiale pornografico attraverso i suoi social.

“Mi sono arrivate un sacco di segnalazioni”, aveva confessato l’ex moglie, “Ho trovato chat con altre dopo il primo mese che uscivamo insieme, sono stata per tutto questo tempo con un bluff”.

Insomma il caso mediatico Incorvaia-Sarcina sembra ancora lontano dal ritenersi concluso.

*immagine in alto: Instagram/Francesco Sarcina