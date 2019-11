I segnali social fanno risalire la speranza che qualcuno possa tornare a volersi bene come un tempo, più di quanto già non se ne vogliano. Parliamo di due volti noti al pubblico del piccolo schermo, Miriana Trevisan e Pago. Il cantante, reduce dalla recentissima rottura con l’ormai ex Serena Enardu avvenuta nel vivo di Temptation Island Vip, sembra essersi riavvicinato via “social” all’ex moglie.

Pago, dopo la rottura con Enardu il riavvicinamento con l’ex moglie

Una foto col piccolo pargolo in braccio, un ricordo condiviso che potrebbe diventare galeotto? Quello che molti seguaci stanno notando su Instagram sembra essere un mero e palese riavvicinamento tra i due, già ex marito e moglie.

Pare che Miriana Trevisan e Pago siano giorno dopo giorno sempre un po’ più vicini e a riprova di ciò ci sarebbero alcuni segnali che agli amanti del gossip piace interpretare come prodromi di un ritorno di fiamma.

Miriana Trevisan e Pago sempre più vicini: i cuori su Instagram

In particolare, in molti hanno notato lo scambio al miele tra i due avvenuto al di sotto di uno scatto pubblicato sul profilo Instagram della Trevisan in cui appare giovanissima con in braccio quello che definisce in didascalia il suo “piccolo ometto“.

Un vero “dolce ricordo” che ovviamente non passa inosservato agli occhi dell’ex marito e padre del piccolo Nicola, Pago. Il cantante commenta citando il nome dell’ex compagna scrivendo: “Nicolinomalandrino“, ma soprattutto, quello su cui vogliono concentrarsi i rotocalchi rosa e i più “maliziosi” in termini di gossip, è quel cuore rosso a cui la Trevisan ha subito risposto. Un altro cuore rosso anche da parte di lei. Che dopo la rottura con Serena Enardu, avvenuta nel più drammatico scenario di Temptation Island, possa davvero comportare un riavvicinamento tra i due ex coniugi? Parlando di loro, non sarebbe d’altronde nemmeno la prima volta.