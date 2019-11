Che da Uomini&Donne al Grande Fratello Vip il passo sia breve, abbiamo innumerevoli esempi che lo testimoniano. Prendiamo ad esempio Giulia De Lellis e Andrea Damante ma anche Luca Onestini, Francesco Monte: questi sono solamente alcuni dei nomi forgiati dal fuoco del date show di Maria De Filippi che hanno poi trovato fortuna anche in prima serata, nella casa più spiata d’Italia. Un sogno diciamo condiviso da molti tronisti e corteggiatori e non è proprio escluso che qualcun altro possa percorrere la medesima ascesa: una personalità che ha saputo distinguersi come, ad esempio, quella di Lorenzo Riccardi.

L’ex tronista verso il Grande Fratello

Pare che Lorenzo Riccardi e la sua Claudia Dionigi, tra le coppie più fresche sfornate da Uomini&Donne, potrebbero fare incursione nel reality più seguito d’Italia, il Grande Fratello Vip.

A sperperare qua e là gli indizi sembrano siano stati li stessi interessati che dopo un lungo silenzio, hanno voluto spendere qualche parola in più riguardo ai progetti futuri e l’idea di entrare nella casa più spiata è sicuramente allettante.

Il sogno di Lorenzo Riccardi

Confessandosi a Uomini&Donne magazine, la coppia non ha certo fatto passi indietro di fronte all’indiscrezione che era riuscita a trapelare nonostante la loro riservatezza.

Anzi, a dire il vero la coppia sembra aver proprio rilanciato e la partecipazione potrebbe essere davvero ad un passo: “È vero, sono tra i possibili candidati a partecipare. Spero davvero di poter entrare nella casa“, queste le parole rilasciate al magazine dedicato alle dinamiche di Uomini&Donne proprio da Lorenzo Riccardi.

L’ex corteggiatore e poi tronista sogna di riuscire a realizzare il suo sogno tornando dunque sul piccolo schermo ma in nuove vesti, quelle per l’appunto di concorrente. “Se non dovessi farcela – ammette comunque Riccardi – Mi dispiacerà per il pubblico che non potrà sorridere e divertirsi insieme a me“.

Quanto al pensiero di Claudia Dionigi, la sua compagna dai tempi della fatidica “scelta” a fine trono, la fidanzata di Riccardi non vuole sbilanciarsi troppo ma se Riccardi riuscirà a coronare il suo sogno si dichiara disposta a sostenerlo: “Non credo sarà facile, ma da parte mia c’è la volontà di sostenerlo in ogni sua decisione“.