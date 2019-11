Ormai Claudio Lippi è diventato un volto iconico del seguitissimo cooking-show di Rai 1, con Elisa Isoardi fa proprio una bella coppia. Sarà per questo che i trend Auditel di La Prova del Cuoco sono diventati più decisi e spessi in questa nuova edizione?

Molti sono pronti a scommettere di sì ed è per questo forse che i 2 conduttori sono ricercatissimi per interviste. Nell’ultima che Lippi ha rilasciato al settimanale TelePiù ha svelato l’importante decisione che ha preso per La Prova del Cuoco, quella di non assaggiare niente.

Claudio e il cibo

Claudio Lippi ha raccontato di aver avuto un rapporto molto intenso con il cibo.

Ripercorrendo la sua vita ha ricordato di tutte le mangiate e i banchetti consumati fuori casa. Ma non c’è nulla di più salutare di un pasto preparato nella propria cucina e che segue una dieta sana ed equilibrata.

Per questo Lippi si è ripromesso di mangiare fuori il meno possibile, e questo “fuori” comprende anche gli studi di La Prova del Cuoco. “Sento l’età quando penso ai tantissimi anni che ho passato mangiando in giro, dappertutto” ha dichiarato a TelePiù. “Oggi più mangio a casa, meglio è per me. Le colazioni di lavoro le affronto, ma non ho ancora capito se sono momenti di pausa o di sacrificio“.

Poi ha aggiunto: “A La prova del cuoco non assaggio mai per questo motivo, anche se i piatti sono preparati bene e sono tutti appetitosi“.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Nel corso dell’intervista Lippi ha parlato anche del valore dell’amicizia e all’importanza che ha nella sua vita. Con la Isoardi, per esempio, si è instaurato un bellissimo rapporto, tanto che è finita nel rientrare in quel cerchio ristretto di persone a cui Claudio Lippi tiene particolarmente.

Di questa cerchia faceva parte un tempo anche Fabrizio Frizzi.

“Uno dei miei più cari amici era Fabrizio Frizzi. Mi manca da morire. L’ultima promessa che ci siamo fatti è stata quella di mangiare insieme, ma purtroppo non siamo riusciti a mantenerla…“.