Nell’ultima puntata de La Prova del Cuoco Claudio Lippi, da questa stagione spalla della Isoardi alla conduzione del programma, fa una battuta che lascia senza parole la conduttrice fantasticando su una sua ironica “gravidanza”. La conduttrice però replica in un solo fiato alle parole dell’amico.

L’inaspettata battuta di Lippi

L’approdo di Claudio Lippi a La Prova del Cuoco non ha sicuramente lasciato indifferenti gli affezionati della trasmissione. In seguito all’addio di Antonella Clerici dopo 18 anni di conduzione e l’arrivo di Elisa Isoardi, il cooking show di Rai 1 ha subito varie trasformazioni nel tempo, l’ultima della quali è stata la presenza fissa di Claudio Lippi come spalla della conduttrice.

Nel corso dell’anteprima dell’ultima puntata del programma andata in onda, il conduttore, da sempre irriverente, si è complimentato Elisa Isoardi definendola una donna sensibile ed eccezionale, concludendo: “Mi auguro che staremo insieme per i prossimi nove mesi e mi auguro che tu non rimani incinta“. La bella conduttrice è rimasta per un attimo senza parole di fronte alla battuta di Lippi, per poi commentare: “Ma come incinta? Dello Spirito Santo forse. Tranquillo starò con te, mi concentrerò su di te”.

Le novità di questa edizione e il verdetto degli ascolti

La settimana scorsa è ripartita la nuova stagione de La Prova del Cuoco all’insegna delle novità e di un netto cambiamento di rotta rispetto all’edizione precedente: nuovi chef (tra cui uno per cani e gatti) ma anche ritorni di volti noti della storia del programma, nuove dinamiche di sfide e un montepremi settimanale di 3.000 euro; via collegamenti esterni e giri al mercato.

Tutto ciò per risollevare gli ascolti dell’anno appena trascorso, e i dati auditel sembrano premiare questo cambiamento, dal momento che la prima settimana di programmazione ha registrato 100.000 spettatori in più rispetto alla stessa dell’anno passato. Di particolare successo la puntata di venerdì scorso che hanno raggiunto il 13,3% di share con 1.459.000 telespettatori.