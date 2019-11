Leonardo Pieraccioni ha condiviso uno scatto insieme alla figlia Martina su Instagram, e la somiglianza con la madre, Laura Torrisi, non passa inosservata. Il regista ha scatenato una valanga di commenti da parte dei follower, che si sono precipitati a fare i complimenti per tanta bellezza.

La figlia di Pieraccioni identica a Laura Torrisi

“Foto artistiche assai“: è con questa frase che Leonardo Pieraccioni ha introdotto una foto che lo ritrae insieme alla figlia, Martina, nata dalla relazione con Laura Torrisi.

Lo scatto non è passato inosservato al popolo dei social, non solo per la tenerezza che esprime ma anche per un dettaglio: l’impressionante somiglianza della piccola con sua madre.

La reazione dei fan non si è fatta attendere, e ovviamente c’è chi non ha fatto a meno di notare che la bimba ha ereditato la bellezza materna a piene mani.

La sorpresa alla mamma ad Amici Celebrities

Laura Torrisi è reduce dall’entusiasmante esperienza televisiva ad Amici Celebrities, dove ha vissuto tante emozioni prima dell’eliminazione contro Ciro Ferrara e dove è stata tra le concorrenti più apprezzate e osservate.

Ed è proprio durante una delle puntate del format di Maria De Filippi che la sua Martina, che oggi ha 9 anni, ha voluto farle una dolcissima sorpresa davanti a milioni di italiani.

Prima un biglietto con tanti complimenti per il suo straordinario percorso nello show, poi le parole commoventi dedicate al suo ruolo di mamma: “Sei la più brava di tutte, sei la persona più importante della mia vita“.

Pochi istanti dopo, la figlia è entrata in studio per abbracciarla scatenando la reazione tenerissima di Laura Torrisi, che si è sciolta in un mare di lacrime d’amore per lei. Anche in quell’occasione, il pubblico non aveva trascurato la grande somiglianza tra le due.