Sulla scia di Belén Rodriguez e Stefano De Martino, nessuno può davvero sfatare l’idea del ritorno di fiamma. Un’ipotesi sempre più concreta e che avanza impetuosa nel mondo del gossip. Qualunque storia può finire ma qualunque ex può sempre ritornare. Circolavano in questi giorni discorsi simili in riferimento alla bellissima Raffaella Fico che tanti avrebbero descritto ad un passo dal ritorno nelle braccia di Mario Balotelli ma la showgirl, parlando a Un giorno da Pecora, fa chiarezza.

Raffaella Fico sul razzismo all’ex Balotelli

Tra i due il rapporto è bellissimo, estremamente amichevole quasi migliore rispetto a quel legame che alla lunga li aveva allontanati e non nel migliore dei modi.

Oggi Raffaella Fico, ascoltata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un Giorno da Pecora, interviene sulla spinosa e triste vicenda che ha travolto l’ex e calciatore, pesantemente insultato con cori razzisti costati un’inchiesta per discriminazione razziale.

In merito, la Fico, chiamata ad esprimersi sulla tristissima vicenda che ha travolto l’ex e anche padre di sua figlia Pia, non ha voluto dare adito a chi non merita di essere preso in considerazione: “Per quanto mi riguarda, per me è un peccato che non riescono ancora a isolare questi facinorosi che in ogni occasione pubblica iniziano sempre con questi cori razzisti“.

Subito dopo il match, Raffaella Fico ha avuto modo di incontrarsi proprio con Balotelli che racconta essersi mostrato alquanto triste nervoso. “Reagisce male perché è un continuo – ha rilasciato la Fico in radio – Sicuramente era un po’ triste e nervoso ma credo sia una reazione normale. A me sembrava un po’ nervoso e un po’ triste, poi io non metto il dito nella piaga“. “Io credo – ha poi sempre aggiunto la Fico – Che a chiunque fa male insultato a prescindere dal colore della pelle, dalla religione. Un’offesa è pur sempre un’offesa“.

La verità sul ritorno di fiamma

La Fico cerca di non andare troppo sulle lunghe dopo aver espresso la sua opinione, rimanendo dell’idea che sarebbe meglio evitare di dare ulteriore credito a queste bassezze. In ultimo un cambio di rotta su un argomento del tutto estraneo a ciò, molto più leggero e che riguarda più miratamente il “gossip”. Come dicevamo in attacco, c’è sempre chi nutre un po’ di speranza nei ritorni di fiamma tra ex e in questo discorso la Fico e Balotelli si inseriscono perfettamente: “Io sono felicissima, per essere felici non c’è bisogno di essere accompagnati. Io ho mia figlia che è tutta la mia felicità e il mio mondo” ha dichiarato la Fico, intenta a svicolarsi dalla domanda indiscreta. Al momento la Fico si dichiara single e sempre accerchiata da single e sul presunto ritorno di fiamma con Balotelli: “Guardi io nella vita mai dire mai. Però le posso dire che abbiamo un rapporto bellissimo come genitori. Siamo molto amici“.