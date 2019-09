Ieri, Mario Balotelli è entrato in campo con in braccio sua figlia Pia, nata dalla relazione con la sua ex, Raffaella Fico. Dopo l’intesa ritrovata tra i due genitori, il calciatore del Brescia si è mostrato come un padre orgoglioso di avere tra le braccia sul terreno di gioco la sua bambina.

Mario Balotelli in campo con la figlia Pia

La piccola Pia indossava la maglia della squadra avversaria del Brescia, il Napoli, che giocava in casa. Mario Balotelli si è trattenuto con la bimba in braccio un po’ più di quanto accade di consueto e, alla fine del match, ha pubblicato un post su Instagram.

Nella foto pubblicata, Mario Balotelli appare con in braccio Pia e sotto lo scatto si legge la didascalia: “Un sogno che si avvera. Ti amo amore mio“. Il calciatore ha poi ringraziato tutti i tifosi della squadra in cui gioca che sono andati allo Stadio San Paolo per seguire la partita: “Grazie a tutti i tifosi del Brescia venuti fin qua!“.

Poi, un piccolo commento è andato anche al risultato della partita che si è conclusa in vantaggio per il Napoli, 2-1, e durante la quale l’unico un gol del Brescia è stato segnato proprio dal calciatore: “La sconfitta fa sempre male ma a testa alta andiamo avanti con voglia e determinazione !

Bravi ragazzi!“.

L’intesa ritrovata tra Raffaella Fico e Mario Balotelli

Dopo diverso tempo in cui i rapporti tra Mario Balotelli e la sua ex compagna Raffaella Fico sono stati molto tesi, di recente, tra i due è tornato il sereno. Non ci sarebbe – pare – alcun ritorno di fiamma per il momento, ma sembra che i due siano in ottimi rapporti. Solo qualche giorno fa, infatti, Raffaella Fico aveva confessato ai microfoni di Storie Italiane: “Oggi comunque ho perdonato Mario per amore di mia figlia (Pia, ndr), ci sentiamo, siamo amici.

Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani, bisogna andare avanti“.