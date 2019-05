Che dopo il trionfante e atteso ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez non sia previsto un lieto fine anche per Raffaella Fico e Mario Balotelli? Ultimamente entrambi sono spesso tra le prime pagine del gossip e, ancor più sospetto, lo sono spesso insieme. Una casualità? Non sembra che sia proprio tutto dovuto alla figlia Pia.

Mario Balotelli e Raffaella Fico più vicini che mai

Da tempo ormai, circa qualche mese, Mario Balotelli e Raffaella Fico hanno deposto l'ascia di guerra e tra loro i toni hanno subito una metamorfosi che potrebbe essere un mero preludio per un ritorno di fiamma inaspettato. L'ultima a parlare, la settimana scorsa, era stata proprio Raffaella Fico, ospite a Storie Italiane.

Parlando del passato non ha nascosto che avrebbe voluto affrontare la gravidanza diversamente e che si sarebbe risparmiata, come mamma e come donna, tanto dolore ma che tuttavia, ora sente di aver perdonato e ha riconosciuto gli errori fatti da ambo i lati. Non più un attacco a Balotelli ma più una riflessione di coppia, il riconoscimento dei propri errori come di quelli di papà Mario.

Chi la fa l'aspetti: l'ironia di coppia sui social

Qualche mese fa i due si erano scambiate teneri commenti al di sotto di un video della figlia Pia, la piccola che ha sempre fatto da collante tra i due. Pia che imita mamma Raffaella Fico, Mario Balotelli che ride dell'emulazione e mamma Raffaella che risponde a tono, sempre scherzoso. Oggi, un nuovo atto: Mario Balotelli si diverte nuovamente a prendere in giro l'ex pubblicando su Instagram una fotografia di lei che dorme con la bocca aperta.

"Chi dorme non piglia...? Pia guarda che sexy la tua mamma quando dorme!". C'è molta ironia in questo, ovviamente, a cui la stessa Fico risponde con la stessa moneta. Anche lei pubblica una foto, questa volta di Mario Balotelli intento a fare una faccia buffa. "Chi la fa, l'aspetti", scrive la Fico divertita. Chi lo sa che dietro a tutta questa voglia di prendersi in giro non si nasconda qualcosa di più forte, come un sentimento.