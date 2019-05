È stata tantissima l'emozione vissuta all'interno dello studio Rai di Storie Italiane, il salotto di Eleonora Daniele che ha avuto modo di avere come ospite Raffaella Fico. La modella e showgirl si è aperta alla conduttrice su tutti i fronti: dall'amore per la figlia Pia al passato burrascoso con il padre ex compagno, Mario Balotelli.

Raffaella Fico a Storie Italiane

Certo tutti ricorderanno a grandi linee il difficile periodo di Raffaella Fico che per far riconoscere sua figlia dal padre ha dovuto piangere copiose lacrime. La fine della relazione tra lei e Mario Balotelli aveva fatto il giro di tutte le testate di gossip e in molti raccontavano di quanto fosse stato duro per la Fico portare avanti una gravidanza in solitudine, osteggiata dalla persona che avrebbe dovuto starle a fianco.

Intervistata a Storie Italiane da Eleonora Daniele, così ha raccontato la modella: "L'avrei vissuta in maniera differente la gravidanza con un compagno accanto, ma non è stata colpa di Mario. Abbiamo sbagliato entrambi. Eravamo molto giovani".

La quiete dopo la tempesta con Balotelli

Fortunatamente ora siamo abituati ad avere della coppia un'immagine diversa, molto complice seppur lontana: "Ci sentiamo spesso - ha raccontato Raffaella Fico - Per il bene di nostra figlia. All'epoca io ho sofferto moltissimo, come avrebbe sofferto qualsiasi donna nella mia situazione".

Non era serena a condurre così la sua gravidanza, uno dei momenti più felici per una donna che rimpiange di non aver potuto affrontare con la serenità di cui avrebbe dovuto godere. Le lacrime scendono poi quando ricorda il padre, scomparso poco prima della nascita della piccola Pia, un dramma che ha segnato ancor più un momento della sua vita già particolarmente difficile: "Sarebbe stato sicuramente un nonno fantastico".

Ora però, la sua vita ha ricominciato a macinare gioia e anche con l'ex compagno il rapporto è ottimo. "Oggi parlo da donna matura. Nella vita si cresce, ma si può anche sbagliare. Siamo umani, è giusto sbagliare e imparare dai propri errori".

Proprio ultimamente ci era capitato tra le mani un video pubblicato da Mario Balotelli, divertito dalla figlia Pia mentre imitava la camminata della mamma e auspichiamo che questa ilarità possa accompagnarli per lungo tempo.

*immagine in alto: Raffaella Fico a Storie Italiane (frame)