A circa tre mesi dall’avvio, il prossimo Festival di Sanremo prende forma. La kermesse compie 70 anni e Amadeus – per la prima volta alla guida – sta provando a confezionare un’edizione memorabile: il regolamento è cambiato, Tiziano Ferro potrebbe essere co-conduttore e Lady Gaga comparire nella lista ospiti. Se la cantante, premio Oscar per il brano Shallow, venisse confermata all’Ariston ci sarebbe un serio problema di comparazione per tutte le altre star. Chi affiancare a una delle stelle più luminose della musica mondiale? Chi far seguire alla donna da 150milioni di dischi? Semplice: Al Bano e Romina!

Incontro col direttore artistico

Messa così sembra una provocazione, di fatto però ci sono tre verità oggettive.

La prima è che la coppia di Felicità è ancora capace di far impennare l’Auditel. La seconda è che i due, pilastri della “musica leggera” italiana, ci starebbero come un limone tra le cozze [cit.] in un’edizione a numero tondo che sa già di auto-tributo. La terza è che Al Bano domani incontrerà Amadeus, quindi qualcosa bolle in pentola. A dichiararlo è stato lo stesso cantante nella trasmissione radio Un giorno da pecora: “Se andrò a Sanremo? Non ho ancora deciso, domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta.

Mi hanno chiamato, e mi fa molto piacere che lo abbiano fatto”. Al Bano andrà in rappresentanza anche della ex moglie perché dall’Ariston – e questo è chiaro – vogliono la coppia. Resta solo da capire se il buon Ama sia in cerca di ospiti o concorrenti. Al Bano e Romina sono già andati ospiti a Sanremo e, solitamente, chi viene “promosso” in questo ruolo difficilmente decide di tornare in gara. Al Bano, poi, non sembra averne alcuna intenzione: “Io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l’ospite d’onore, o da solo o con Romina…”.

Al Bano e Romina duetto storico

E Loredana Lecciso?

Il triangolo Al Bano – Romina – Lecciso, per la sua intramontabile struttura narrativa e grazie all’appeal da Royal Family di campagna dei protagonisti, resta sempre al centro del gossip. Ed è lo stesso cantante a marciarci: “Io avevo proposto Al Bano, con Romina Power e Loredana Lecciso. Ma la three voices non è contemplata”, ha scherzato Al Bano prima di correggere il tiro: “Non ci starei neanche io. Ognuno fa il suo mestiere”. Anche perché, a giudicare dalle parole che il cantante ha dedicato al matrimonio con la Lecciso, la fiamma non arde più come un tempo: “È stato un piacevolissimo e sacrosanto errore, ed è stato anche un piacevolissimo e sacrosanto percorso di vita molto interessante”.