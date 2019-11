Vin Diesel non perde mai occasione per rendere omaggio al suo amico Paul Walker, scomparso nel novembre del 2013. I due attori non erano dei semplici amici, erano dei veri e propri fratelli.

Vin Diesel, gli auguri alla figlia dell’amico Paul Walker

Il loro legame era così forte da coinvolgere le famiglie di entrambi ed un’ulteriore testimonianza è stata data recentemente da una foto che ritrae le loro figlie Meadow e Hania Riley, strette in un dolce abbraccio, pubblicata dalla figlia di Walker sul suo profilo Instagram. Ed ora, in occasione del 21esimo compleanno di Meadow Walker, Vin Diesel decide di farle i suoi più sinceri auguri pubblicando una foto della neo 21enne e scrivendole un messaggio pieno d’amore: “Potrei dire che sono così orgoglioso della persona che stai diventando…ma la verità è che sono sempre stato orgoglioso di te”.

Ed infine si firma come “Zio Vin”. La festeggiata commenta ringraziandolo e ribadendo, ancora una volta, il suo amore per lui e per tutta la sua famiglia, augurandosi di rivederli presto.

Il commosso commento dei fan

I fan di Fast&Furious si sono aggiunti agli auguri e hanno colto l’occasione per esprimere l’ammirazione verso quest’amicizia che continua a durare e a questo forte legame che tanto Paul quanto Vin si sono impegnati a tramandare alle proprie figlie.

Numerosissimi i commenti lasciati dai tanti followers dell’attore: “Che persona fantastica Vin!”; “Che bell’animo”; “Sei lo zio migliore del mondo”.

Vin e gli auguri al suo amico Paul

L’attore statunitense mostra sempre il suo lato dolce e più volte ricorda il suo collega ed amico Paul. Infatti, in occasione del suo compleanno, il 12 settembre scorso, gli ha dedicato un post su Instagram proprio come ha fatto per il 21esimo compleanno della figlia Meadow, rivolgendogli delle affettuose parole in memoria della splendida amicizia che li ha accompagnati sul set e nella vita privata: “Le lacrime non se ne vanno mai, ma cambiano… da quelle di dolore a quelle di grazia.

Speriamo solo di renderti orgoglioso”.

*immagine in evidenza: Instagram/Vin Diesel