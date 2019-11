Secondo figlio in arrivo per Richard Gere e la moglie Alejandra Silva che, secondo la rivista spagnola Hola!, sarebbero in attesa di un altro bambino appena 9 mesi dopo la nascita del piccolo Alexander. Si tratta del terzo erede per il divo di Hollywood il cui primogenito, Homer James Jigme Gere, è nato 19 anni fa dal matrimonio con Carey Lowell. A 70 anni, l’intramontabile attore fa impazzire le cronache rosa con la notizia di un altro lieto evento.

Secondo figlio per Richard Gere Alejandra Silva

Il tabloid spagnolo Hola! ha lanciato lo scoop: Richard Gere e consorte, Alejandra Silva, sarebbero in dolce attesa, 9 mesi dopo la nascita del loro Alexander.

La chicca inonda le cronache rosa, fa il giro del mondo e, anche se i due non hanno ancora parlato, una fonte vicina alla coppia avrebbe riferito che si tratta di una notizia certa. Lo rivela il sito E!Online, che avrebbe raggiunto persone legate ai coniugi incassando una clamorosa conferma.

Genitori tris: un figlio a testa da un’altra relazione

Seconda gravidanza per la signora Gere, dunque, che arriva così al suo terzo figlio proprio come il marito. Richard Gere, infatti, ha avuto il primogenito Homer James Jigme (oggi 19enne) dalle nozze con Carey Lowell, mentre Alejandra Silva è madre di un bimbo di 6 anni, Albert Friedland, nato dal precedente matrimonio con Govind Friedland.

E mentre l’entusiasmo dei fan monta alla ricerca di un comunicato da parte della coppia, Hola! rilancia con l’ipotetica data del parto, che dovrebbe avvenire nella prossima primavera.

La storia d’amore tra Gere e Silva, nata nel 2014, è stata sigillata con le nozze da favola del 2018, 4 anni dopo l’incontro galeotto che sarebbe avvenuto in Italia. Allora, Alejandra Silva non aveva tardato a condividere la gioia con i suoi follower, pubblicando alcuni suggestivi scatti della cerimonia che li ha visti diventare marito e moglie.