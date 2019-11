Si sta avvicinando l’ultima puntata del programma interamente condotto da Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu. In onda questa sera, 7 novembre, il penultimo appuntamento con il caschetto biondo più famoso d’Italia che entrerà in punta di piedi nel salotto di Vittorio Sgarbi ma già pronta anche un’indiscrezione sull’ospite dell’ultima serata.

A raccontare comincia tu: la Carrà entra nel “museo” di Sgarbi

La terza puntata sarà sicuramente ricca di dettagli e particolari succosi sulla vita del critico d’arte più televisivo di tutti, Vittorio Sgarbi. A farlo parlare ci ha pensato l’abile Raffaella Carrà, icona del piccolo schermo giunta alla terza puntata del suo A raccontare comincia tu.

Come sempre si prevede un’intervista intima, dai toni quasi sommessi, all’interno dell’abitazione di Sgarbi che meglio potrebbe essere descritta come un gioiellino, un museo privato che rimanda al gusto del critico. Ovviamente al centro dell’attenzione ci sarà la vita di Sgarbi e non è detto che non possa ricrearsi un’atmosfera regale procedendo di quadro in quadro, proprio come in una galleria di vita.

Per l’ultima puntata arriva Luciana Litizzetto

La confidenziale chiacchierata sarà la penultima che porterà in scena su Rai3 la Carrà. Il prossimo 14 novembre è infatti prevista la chiusura del programma, un’ultima intervista che porterà a termine questa edizione.

A riguardo, SuperguidaTv sembra essere entrato in possesso di informazioni preziose che riguardano l’ultimo ospite con il quale la Carrà ha scelto di chiudere il sipario. Si tratta, stando all’indiscrezione, di Luciana Litizzetto. Con lei la Carrà, dopo aver passato in rassegna vita e prodigi di Renato Zero, Loretta Goggi – e con questa sera anche di Sgarbi – chiuderà il ciclo di interviste. Dunque nessuna intervista a Giuseppe Conte: si vociferava che la Carrà fosse riuscita ad entrare anche nella casa del presidente del Consiglio. Nessuna seconda possibilità invece per Roberto Benigni, l’unico a detta di SuperGuidaTv ad aver rifiutato la proposta della Carrà.