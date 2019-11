Il giorno dopo le rivelazioni di Claudia Galanti sul suo rimorso per la figlia Indila, raccontate al programma Seconda Vita, arriva anche un commovente messaggio. La modella ha infatti mandato una foto al conduttore, che l’ha condivisa sul suo profilo Instagram.

Le lacrime per la figlia

Nel corso della puntata di Seconda Vita in onda mercoledì scorso, la modella e attrice paraguaiana Claudia Galanti ha rivelato molto della sua vita e del suo dolore. La donna ha infatti perso la figlia Indila, ufficialmente a causa di un batterio. Tuttavia, i dubbi sulla causa della morte la tormentano. Claudia Galanti ha infatti dichiarato di essere caduta in una profonda depressione per via dell’incertezza e del fatto che non richiese l’autopsia per Indila.



Un rimorso difficile da superare, ma la donna ci sta riuscendo piano piano grazie all’aiuto dei figli Tal Harlow e Liam Elijah, avuti dal milionario Arnaud Mimran, attualmente in carcere per frode. Questo il riassunto delle dichiarazioni a Seconda Vita, ma nel dopo puntata è arrivato un altro messaggio direttamente da Claudia Galanti.

La foto mandata al conduttore

A condividerlo è il conduttore del programma, Gabriele Parpiglia, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di Claudia Galanti e dei suoi due figli.

Filtro “cane” e bacio alla telecamera, la donna si è auto-ritratta assieme ai due figli. Una foto che potrebbe essere comune, non fosse per il messaggio.

“Claudia mi ha mandato questa foto” – si legge nella didascalia – “Mi ha chiesto di scrivere una cosa pubblicamente”. Parpiglia si è fatto quindi portatore di un messaggio molto commovente: Claudia Galanti, riferisce, non è riuscita a guardare la puntata perché troppo commossa per poterlo fare. Invece, si è messa a giocare coi suoi figli, in grado di restituirle un po’ di quel sorriso a lungo nascosto dietro al dolore per la perdita della figlia Indila.

Il messaggio di Claudia è per il conduttore e per tutti coloro che hanno sentito e si sono emozionati con la sua storia: “Grazie a tutti, da parte di noi 4”. Claudia, i due figli e la piccola Indila ringraziano, contraccambiati da Parpiglia al termine del commovente post.