“Non arrendetevi mai prima del traguardo“, questa è solo una delle tante frasi, pensieri, che riempiono il libro di Nadia Toffa. Non fate i bravi esce oggi, su richiesta della ex iena alla madre, Margherita. Qualche estratto è stato pubblicato in questi giorni su Repubblica, un libro che racchiude i pensieri di quei giorni di silenzio, fuori dalla televisione, senza i social, prima che l’Italia si svegliasse con la notizia della sua morte.

Non fate i bravi: gli ultimi pensieri di Nadia Toffa

“Il vero viaggio è quello dell’anima, il resto è di passaggio, ha una data di scadenza. Arrabbiati, fai paura alla paura.

Accecala. Affrontala. Voglio un bene inesauribile alla vita“, è riportato nel libro di Nadia in uscita oggi.

“Cari amici, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà nelle librerie “Non fate i bravi”, un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare“, ha scritto la madre di Nadia qualche settimana fa sui social. “Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza. Vi abbraccio tutti. Margherita, la mamma di Nadia“, aggiunge poi.

Le parole della madre di Nadia Toffa

Mamma Margherita ha raccontato al settimanale Grazia il rapporto con la figlia soprattutto in quegli ultimi giorni. “Tutte le mattine ci svegliavamo e facevamo colazione insieme. Lei amava i datteri, le mandorle e lo yogurt agli agrumi. Sedute sul divano mi leggeva le frasi che aveva scritto, magari durante la notte. Mi chiedeva cosa ne pensassi. Erano tutti capitoli bellissimi, anche quelli più difficili“, riporta TPI.

“L’ultima notte, ho preso la forza e le ho detto: ‘Vola amore mio’ e lei l’ha fatto“, ha concluso la mamma di Nadia Toffa ricordando quei momenti.