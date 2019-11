Amadeus sta preparando in questi mesi il prossimo Festival di Sanremo e nonostante manchi ancora diverso tempo, anche il pubblico sembra conquistato dall’attesa del Festival della musica italiana. Negli ultimi giorni è girata la voce di una possibile presenza di Tiziano Ferro proprio al Festival e i fan del cantante non sono riusciti a trattenere l’entusiasmo.

Tiziano Ferro sarà presente?

“In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco!“, ha scritto Tiziano Ferro su Instagram confermando le voci girate negli scorsi giorni.

“Comunque mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno notizie le saprete… da Amadeus!“, per sapere quindi cosa attende il pubblico e soprattutto i fan del cantante di Latina toccherà quindi attendere, ma ormai la “febbre da Festival” sembra cominciata.

Intanto, il prossimo 6 gennaio andrà in onda una puntata speciale della trasmissione I Soliti Ignoti. Proprio durante questa puntata Amadeus svelerà i nomi dei Big che saranno protagonisti della gara sul palco dell’Ariston.