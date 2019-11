Antonella Clerici è lontana dalla tv da alcuni mesi e recentemente ha detto parole molto dure verso la Rai. Tuttavia, continua ad essere una delle conduttrici di punta della televisione italiana ed è amatissima dal pubblico. Non tutti sanno, però, che, l’ex presentatrice de La prova del cuoco ha una sorella più piccola di lei di quattro anni, di nome Cristina, a cui è legatissima e che è apparsa con lei in uno scatto su Instagram.

Il rapporto tra Antonella Clerici e la sorella Cristina

Antonella Clerici continua ad essere uno dei volti più apprezzati della Rai. Oggi conosciamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e, nello specifico, riguardo i suoi legami famigliari.

Ebbene, la Clerici ha una sorella di cui si hanno poche informazioni. Si chiama Cristina, è più piccola della conduttrice e di professione fa la psicologa. Qualche tempo fa, durante un’intervista rilasciata ai microfoni del Maurizio Costanzo Show, Antonella ha parlato proprio del legame con Cristina e di come, nonostante sia la sorella minore, è comunque la più saggia. Le due si sentono almeno due volte al giorno. Ecco cosa aveva detto la conduttrice: “Da quando c’è Maelle lei, non avendo figli, è la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a Roma”.

Per Antonella, Cristina è una vera e propria confidente, con lei ha un rapporto molto stretto ma, confessa, è la prima persona a criticarla: “Mia sorella è un po’ la mia coscienza”.

Le nozze possono attendere

Dal punto di vista sentimentale, Antonella Clerici sta vivendo un periodo piuttosto sereno anche se, in un’intervista a Vanity Fair, ha rivelato di non credere che il matrimonio faccia per lei, dopo essere stata sposata due volte e aver visto, puntualmente, il matrimonio naufragare dopo pochi anni. Con Vittorio Garrone, d’altronde, le cose vanno bene così, e i due sono felici.